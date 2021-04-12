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Duygu Özaslan beyaz taytıyla poz verince...

12.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen YouTuber Duygu Özaslan beyaz taytıyla poz verdi, hayranlarından beğeni topladı.

Duygu Özaslan beyaz taytıyla poz verince...

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yağda yumurtaya "sunny side up" diyerek gündemi sallayan, reklam için duşta çekim yaparak olay yaratan Duygu Özaslan, son paylaşımıyla dikkat çekti.

'Bulimia Nervoza' hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen ünlü fenomen Duygu Özaslan, azmetti ve fazla kilolarından kurtuldu.

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Adeta iğne ipliğe dönen genç fenomen bembeyaz spor kombiniyle dikkat çekti.

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Beyaz taytı ve beyaz spor ayakkabısıyla pozlar veren ünlü fenomene yorum yağdı. Bir kısım takipçisi bu görüntüsünü takdir ederken bir kısım takipçisi ise "Ayağında traktör mü taşıyorsun" diyerek ünlü fenomenin ayakkabılarına takıldı.

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Duygu Özaslan
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