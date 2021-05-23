Duygu Özaslan: Eskiden yaptığım hataların neresinden dönersem...

Duygu Özaslan, geçtiğimiz sene bikinili haliyle çok konuşulmuştu. Ardından tedavi olan ve spora başlayan ünlü isim o eski halini unutturdu. Duygu Özaslan zayıfladıktan sonra silikonlarını yenilemesiyle de dikkat çekti. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatilde olan sosyal medya fenomeni bikini paylaştığı fotoğraflarına fotoşop yaptığı iddiası üzerine video paylaştı. Fotoşop olmadığını gösteren Özaslan, kilo, selülit ve çatlak baskılarına aldırış etmediğini belirtip, vücudunu sevdiğini söyledi. Duygu Özaslan açıklamasında şunları söyledi:

"Çatlağın, selülitin kusur olduğuna artık inanmıyorum"

"Aynı vücut. Farklı açı. Farklı poz. Farklı ışık. Geçen gün beden algısıyla ilgili bir yazı okudum ve şu cümle beni çok etkiledi: Şu anda bedeninizin nasıl görünürse görünsün bir pandemiyi atlattığının farkında mısınız? Durup düşündüm. Çatlaklarımın, selülitlerimin varsa ya da yoksa herhangi bir şeyimin iyi-kötü hiçbir anlamı yoktu.

Bedenim beni her şeyden önce sağlıkla hayatta tutuyordu. Bu yüzden ne pandemide -veya başka sebeplerle- kilo almanızın, vermenizin, belki tam şu anda istediğiniz gibi görünmemenizin, hiçbir önemi yok. Ben bunu geç anlamış olsam da anladığım için mutlu ve hafiflemiş hissediyorum.

Bu video'yu paylaşmaktaki amacım birbirimizi beğenmek ya da beğenmemekten başka bir şey konuşamadığımız bu kısır döngünün kırılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak, belki içinizden yalnızca birine ilham olmak. Eskiden yaptığım hataların neresinden dönersem hem bana hem beni takip eden birçok kadına kâr. Önceleri mükemmel görünmeye çabalarken şimdilerde mükemmel algılanmak en son isteyeceğim şey. Öyle rahatlattı ki beni fotoğraflarımla oynamamak, hikayelerde filtre kullanmamak.

Çatlağın, selülitin, pürüzsüz ya da ince görünmemenin kusur olduğuna artık inanmıyorum. Bazı sabahlar dümdüz bir karınla uyanırken bazı sabahlar da şiş bir karınla uyanıyorum. Ve bu çok normal çünkü insan bedeni böyle tasarlanmış. Kaç kilo olduğumu değil sadece kaç beden giydiğimi biliyorum. Vücut kompozisyonlarımız hepimizde neredeyse parmak izimiz kadar farklı olduğundan zaten sayılar bir ölçüt değil."

"Tabii ki ben de estetik olarak iyi çıktığım fotoğrafları paylaşıyorum, aksini iddia etmek haksızlık olur" diyen sosyal medya fenomeni, "Üstelik sekiz yıldır bu işi yapıp artık hangi pozda "daha güzel" çıktığımı bilirken. Kendimizi ve bedenimizi sevmek, bize iyi gelen şeyleri yalnızca kendimiz için yapmak" bu bir yolculuk. belki hayat boyu sürecek, ne kadar ilerlersek o kadar hafiflediğimizi fark ettim ben" ifadelerini kullandı.