Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi! "Göğüslerin patlayacak"

YouTube platformu için çektiği makyaj videolarıyla kendi takipçi kitlesini oluşturan Duygu Özaslan, yıllar içerisinde fenomen haline geldi. Son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

DUYGU ÖZASLAN DAR ELBİSESİYLE POZ VERDİ

17 Nisan 1991 doğumlu Duygu Özaslan geçtiğimiz günlerde 31 yaşına bastı.

Fenomen göğüs dekolteli pozunu, "Doğum günüm hafif arada kaynadı gibi ama ilk kutlama buydu. Hoşgeldin 31, kutlanmaya devam edeceksin." notuyla paylaştı.

Birçok takipçisinden doğum günü tebrik yorumları gelirken, "Ayakkabıyı görene kadar her şey mükemmeldi", "Göğüslerin patlayacak" yorumları dikkat çekti.

YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar paylaşan Duygu Özaslan, Instagram'da da birçok kişi tarafından takip ediliyor.

Geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın da desteğiyle fazlalıklarından bir çırpıda kurtulmuştu.

Şimdilerde fit görünümüyle dikkat çeken Özaslan, cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.





