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Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi! "Göğüslerin patlayacak"

21.04.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan giyimiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cesur pozlarını Instagram hesabında paylaşan fenomen bu defa dar elbisesiyle ilgi gördü.

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi! "Göğüslerin patlayacak"

YouTube platformu için çektiği makyaj videolarıyla kendi takipçi kitlesini oluşturan Duygu Özaslan, yıllar içerisinde fenomen haline geldi. Son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

DUYGU ÖZASLAN DAR ELBİSESİYLE POZ VERDİ

17 Nisan 1991 doğumlu Duygu Özaslan geçtiğimiz günlerde 31 yaşına bastı.

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Fenomen göğüs dekolteli pozunu, "Doğum günüm hafif arada kaynadı gibi ama ilk kutlama buydu. Hoşgeldin 31, kutlanmaya devam edeceksin." notuyla paylaştı.

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Birçok takipçisinden doğum günü tebrik yorumları gelirken, "Ayakkabıyı görene kadar her şey mükemmeldi", "Göğüslerin patlayacak" yorumları dikkat çekti.

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar paylaşan Duygu Özaslan, Instagram'da da birçok kişi tarafından takip ediliyor.

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın da desteğiyle fazlalıklarından bir çırpıda kurtulmuştu.

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Şimdilerde fit görünümüyle dikkat çeken Özaslan, cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

Duygu Özaslan dar elbisesiyle poz verdi!

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