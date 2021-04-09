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Duygu Özaslan en sonunda isyan etti! 'Hâlâ selülitim var'

09.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulimia nervoza hastalığı olduğunu itiraf eden Duygu Özaslan, uzun tedaviler sonucunda tedavi olmuş ve aynı zamanda kontrollü şekilde kilo vermişti. Duygu Özaslan son olarak yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Duygu Özaslan en sonunda isyan etti! 'Hâlâ selülitim var'

Son dönemde gelişen güzellik algısının kadınlar üzerinde yarattığı baskı oldukça had safhada. Bu konuda bazı ünlü isimler ise isyan ederek beden olumlama hareketine katılıyor. Cansu Dengey'in yaptığı bir paylaşımda bu konuda öne çıkanlar arasındaydı.

Duygu Özaslan, Dengey'in paylaşımı sonrası içini takipçilerine dökerek bu harekete katıldı. Sosyal medyada kendisini bambaşka biri olarak gösterdiği için epey tepki çeken ünlü fenomen yazdıklarıyla herkesin beğenisini topladı.

Duygu Özaslan açıklamasında "Ne acı birbirimize bunu yapmamız. Kim yapıyor bunu? İdeal'i kim belirliyor" diyerek içini döktü.
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'HALA SELÜLİTLERİM VAR'

Duygu Özaslan geçirdiği zor dönemin ardından yaşadıklarını da anlattı. Duygu Özaslan açıklamasında "Evet kabul edemediğim bir şeydi bu kadar kilo almak. Ama o yeme ataklarımın önüne geçemiyordum" dedi.
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Duygu Özaslan paylaşımında "Şimdi geriye dönüp bakınca beni rezil etmek amacıyla çekilmiş o fotoğrafım, ailemden bile sakladığım hastalığımın magazinde, hatta haberlerde saatlerce konuşulması, iyi ki olmuş. O kötü niyetin altından ben böyle güçlü kalkabilmişim" diyerek duygularını ifade etti.

Duygu Özaslan her halini kabullendiğini söyleyerek "Hâlâ selülitim var, yeni oluşan da bir sürü çatlağım var ama ben bunları hiç kimse için bir daha editlemeyeceğim" dedi.


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Duygu Özaslan
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