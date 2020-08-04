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Duygu Özaslan-Ezgi Eyüboğlu piştisi! Aynı kombin farklı tarzlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

Son zamanlarda aşk hayatlarıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan giydikleri beyaz takımla pişti oldu. Bluz ve etekten oluşan beyaz takımı iki güzel isminde farklı kombinlemesi gözlerden kaçmadı. İkilinin arasındaki tek benzerlik ise kırmızı rujları oldu.

Duygu Özaslan-Ezgi Eyüboğlu piştisi! Aynı kombin farklı tarzlar!

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Ezgi Eyüboğlu Çeşme-Bodrum arasında süren tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Tatili sırasında oyuncunun omuzlarını açıkta bırakan beyaz takımla yaptığı paylaşım ise takipçilerinin anında dikkatini çekti. Eyüboğlu’nun saçlarını at kuyruğu yaptığı ve altın kolyeyle tamamladığı takımını geçtiğimiz günlerde internet fenomeni Duygu Özaslan giymişti. Takipçilerin bu piştiği fark etmesi üzerine Duygu Özaslan başarılı oyuncunun fotoğrafını beğendi.
ezgi eyüboğlu duygu özaslan
Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile ilişkilerini sosyal medya hesabından duyuran Özaslan aynı beyaz takımı güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu’dan yaklaşık 2 hafta öncesinde giydi. Saçlarını açık bırakmayı tercih eden Özaslan, Eyüboğlu’nun aksine bluzun omuz kısmını kapatmayı seçti. Beyaz takımla yaptıkları kombinleri sosyal medya hesabından paylaşan Duygu Özaslan ve Ezgi Eyüboğlu takipçileri tarafından anında kıyaslandı.

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