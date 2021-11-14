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Duygu Özaslan iddialı tarzıyla olay oldu! "Parlıyorsun"

14.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan iddialı pozlarını bir yenisini ekledi. Zaman zaman paylaşımlarıyla dalga konusu olan Özaslan sırt dekolteli elbisesiyle beğeni topladı.

Duygu Özaslan iddialı tarzıyla olay oldu! "Parlıyorsun"

Yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın diline düşen Duygu Özaslan'ın son paylaşımı olay oldu.

YouTube’da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan hem sırt hem göğüs hem de bacak dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile ilişkisi olan ve evlilik hazırlığı yapan ünlü fenomen verdiği kilolarla da dikkat çekti. Özaslan'a takipçileri "Parlıyorsun" yorumu yağdırdı.

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Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yaz selülitli fotoğrafları gündeme düşmüştü. Ünlü isim o olaydan sonra diyet ve sporla zayıflamıştı.

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Duygu Özaslan
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