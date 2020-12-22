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Duygu Özaslan'ın taytlı pozu olay oldu!

22.12.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan'ın taytlı pozu olay oldu!

Yayınladığı bikinili kareleri ile Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan görüntüsü arasındaki fark çok konuşulan YouTuber Duygu Özaslan, Instagram'dan yeni pozlarını paylaştı.

Bir dönem bikinili kareleri çok konuşulan YouTuber Duygu Özaslan, son zamanlarda zayıf hallerini paylaşınca takipçilerinden eleştiri toplamıştı.

Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Özaslan, bir takipçisinin, "Bulimia'dan yakınan biri olarak, yarattığın bu 'fake' (sahte) vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun" yorumuna, "Artık fotoğraflarımla oynamıyorum. Çok ciddi spor yapıp, kilo verdim. Kusura bakmayın ama azmimle gurur duyuyorum" yanıtını vermiş ve olay olmuştu.

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Sıkı bir diyet ve spor programı olan Duygu Özaslan spor salonundan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Duygu Özaslan son olarak yabancı fenomenlere özendi ve taytlı karelerini paylaşıp kalçalarını sergiledi.

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Özarslan'ın taytlı pozlarına takipçilerinden yorum yağdı. Bazı takipçileri ünlü fenomenin hala fotoğraflarla oynadığını iddia iddia ederken bazıları da çok zayıfladığını söyledi.

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yabancılara özendiyse taytsız pozları da yakındır...

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