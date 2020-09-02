Duygu Özaslan kötü günleri atladı! ‘Zayıflamaya başlayınca..’

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan sarı bikinili pozlarını haberleştirilmesinden sonra zor günler geçirmişti. Fazla kilolu ve selülitli hallerinin basında çıkmasının ardından konuyla alakalı Youtube kanalına video yükleyen Özaslan samimi açıklamalar yapmıştı. Blumia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarınının sonrasında büyük bir özgüvene kavuştuğunu belirtmişti. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarının sayısını arttıran Duygu Özaslan basketbolcu Can Maxim Mutaf’la yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Çeşme-Bodrum arasında yaz tatilinin tadını çıkartan Özaslan sezonu kapatarak İstanbul’a döndü. İstanbul’da kendisine yeni bir program hazırlayan Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf’la spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Sıkı bir antreman programı yaptığını söyleyen Özaslan, blumia nevroza tedavisinde iyi bir seviyede olduğunu ve kilo verdiğini duyurdu.

Instagram hesabından tuvalet aynasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Özaslan, “Zayıflayınca neye geri dönüldü? Tabii ki madallanmaya” ifadelerini kullandı. Fazla kilolarından kurtulan Özaslan bol gelen kıyafetlerini daraltmaya başladığını gösterdi.

