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Duygu Özaslan kötü günleri atladı! ‘Zayıflamaya başlayınca..’

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Normalleşme adımlarının atılmasını fırsat bilen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı. Temmuz ayında Duygu Özaslan’ın ortaya çıkan sarı bikinili fotoğrafları ise görenleri adeta şoke etmişti. Ortaya çıkan kilolu hallerinin nedeni olarak Özaslan ise blumia nervoza hastalığını göstermişti.

Duygu Özaslan kötü günleri atladı! ‘Zayıflamaya başlayınca..’

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan sarı bikinili pozlarını haberleştirilmesinden sonra zor günler geçirmişti. Fazla kilolu ve selülitli hallerinin basında çıkmasının ardından konuyla alakalı Youtube kanalına video yükleyen Özaslan samimi açıklamalar yapmıştı. Blumia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarınının sonrasında büyük bir özgüvene kavuştuğunu belirtmişti. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarının sayısını arttıran Duygu Özaslan basketbolcu Can Maxim Mutaf’la yeni bir ilişkiye yelken açtı.

duygu özaslan3

Çeşme-Bodrum arasında yaz tatilinin tadını çıkartan Özaslan sezonu kapatarak İstanbul’a döndü. İstanbul’da kendisine yeni bir program hazırlayan Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf’la spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Sıkı bir antreman programı yaptığını söyleyen Özaslan, blumia nevroza tedavisinde iyi bir seviyede olduğunu ve kilo verdiğini duyurdu.

duygu özaslan

Instagram hesabından tuvalet aynasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Özaslan, “Zayıflayınca neye geri dönüldü? Tabii ki madallanmaya” ifadelerini kullandı. Fazla kilolarından kurtulan Özaslan bol gelen kıyafetlerini daraltmaya başladığını gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kim ki tanıyan var mı
bu kadın doyamadı bikinili resimlere tamam anladık zayıfsın kime neyi ispat ediyorsun vücudunu bu kadar çok paylaşmakla
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