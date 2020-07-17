Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf aşk mı yaşıyor? Özaslan bu sefer de tanga bikini altıyla yakalandı

Dün kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekti. O pembe sweatin, Özaslan’ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf’a ait olduğu öne sürüldü.



Bu detaylar, akıllara “Yeni bir aşk mı doğdu?” sorusunu getirirken ikili daha sonra bir tatil mekanında birlikte görüntülendi.



Kısa süre önce sosyal medya paylaşımlarıyla gerçek hali arasında uçurum kadar fark olan Özaslan yine yakalandı.



Siyah tanga bikini altı giyen ve selülitleriyle dikkat çeken Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu.

Duygu Özaslan daha sönce Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.



