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  4. Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlendi! Duygu Özaslan 3 günlük kutlamanın fitilini ateşledi

Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlendi! Duygu Özaslan 3 günlük kutlamanın fitilini ateşledi

14.06.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık dalga konusu olan Duygu Özaslan basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi. Evlilik sonrası fotoğraflarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan 3 gün sürecek düğün kutlaması yapacağını duyurdu.

Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlendi! Duygu Özaslan 3 günlük kutlamanın fitilini ateşledi

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan, bir süre önce fotoğraflarında yaptığı oynamalarla gündem olan Duygu Özaslan sağlık sorunlarını çözüp verdiği kilolarla gündem olmuştu. Uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte olan Duygu Özaslan sonunda evlendi.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Duygu Özaslan nikah fotoğraflarıyla gündem oldu.

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Nikah için sade bir gelinlik tercih eden Özaslan'a beğeni yağdı. Duygu Özaslan evlilik pozlarını "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." notuyla paylaştı.

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3 gün sürecek eğlencelerin fitilini ateşleyen Duygu Özaslan'ın sade tarzı çok beğenildi.

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Duygu Özaslan
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