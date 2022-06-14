Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlendi! Duygu Özaslan 3 günlük kutlamanın fitilini ateşledi

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan, bir süre önce fotoğraflarında yaptığı oynamalarla gündem olan Duygu Özaslan sağlık sorunlarını çözüp verdiği kilolarla gündem olmuştu. Uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte olan Duygu Özaslan sonunda evlendi.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Duygu Özaslan nikah fotoğraflarıyla gündem oldu.

Nikah için sade bir gelinlik tercih eden Özaslan'a beğeni yağdı. Duygu Özaslan evlilik pozlarını "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." notuyla paylaştı.

3 gün sürecek eğlencelerin fitilini ateşleyen Duygu Özaslan'ın sade tarzı çok beğenildi.



