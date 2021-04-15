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Duygu Özaslan yine gündemde! Taytlı pozu tepki çekti

15.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duygu Özaslan sosyal medyada yine gündem oldu! Poposunu photoshopla büyüten ünlü fenomene yorum yağınca ünlü fenomen açıklama yaptı.

Duygu Özaslan yine gündemde! Taytlı pozu tepki çekti

Geçtiğimiz yaz Instagram paylaşımlarıyla gerçek görüntüsü arasındaki değişimle gündeme bomba gibi düşen Duygu Özaslan epey tepki çekmişti. Gelen tepkiler üzerine 'yeni kararlar' alan Duygu Özaslan, kendisini spora ve sağlıklı beslenmeye verdi.

Sık sık spor yaparken paylaşım yapan Özaslan yine de photoshoptan vazgeçmedi. Geçtiğimiz hafta beden olumlama yapan ve bu paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü fenomen beden olumlasa da poposunun görüntüsünü beğenmemiş olacak ki photoshopla değiştirmiş. Bu görüntüler ise sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatinden kaçmamış.

Ekran Alıntısı

Fiskosfasafiso hesabından yapılan paylaşımda "1 saatte poposunu büyütmüş. Açının bu kadar farklı olacağını sanmam. Shop yapan birinin beden olumlamalarına destek vermesini samimi bulmuyorum" denildi.

Duygu Özaslan ise bu yoruma kızdı. Özaslan paylaşıma yanıt verdi ve "Ben photoshop yapmadım" dedi.

Ancak ünlü fenomenin perdesindeki yamukluk gözlerden kaçmadı.

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Duygu Özaslan
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