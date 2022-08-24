MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

23.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En popüler sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Duygu Özaslan, giydiği bikini takımlarıyla plajların tozunu attırmaya devam ediyor. Her giydiği ile olay olmayı başaran ünlü fenomenin leopar desenli bikini takımı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Siz de bu bikini takımını beğendiyseniz ve nereden satın alacağınızı bilemiyorsanız sizin için seçtiğimiz alternatiflerini inceleyebilirsiniz.

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Son yıllarda magazin gündeminin belirleyicisi hâline gelen sosyal medya fenomenleri, giyim kuşamlarıyla da ikon olarak modaya yön veriyor. Giydikleriyle olay olmayı başaran Duygu Özaslan'ın takipçi kitlesi, fenomenin her giydiğini araştırıyor. Kusursuz fiziğiyle iddialı görünmeyi başaran ünlü fenomen, leopar desenli bikini takımını da gayet başarılı bir şekilde taşımış. Bu bikini takımını beğenenler için alternatif olabilecek modelleri listeledik.

1. Kalitenin diğer adı: Adidas Kadın Richi Mnisi Bikini Mayo

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Adidas markasının kalitesini taşıyan Kadın Richi Mnisi Bikini Mayo, dayanıklı kumaşı ile uzun yıllar boyunca hayatınızda kalır ve plaj aktivitelerinize eşlik eder. Yoğun renk pigmentleri kullanılan ürün, canlı rengi sayesinde plajda tüm gözleri üzerinize toplamanıza yardımcı olur. Leopar desenleri ile Duygu Özaslan'ın giydiği bikini takımına alternatif olarak tercih edilebilecek ürünün X-Small ve X-Large arasında bütün bedenleri mevcut. Yüksek bel modeli ile bel bölgesinde bulunan fazlalıkları toparlayan bikini altına ayrı, fiyonk detaylı bikini üstüne ayrı bayılacaksınız.

Ürünü İncele

2. Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere: Koton Leopar Desenli Bikini Üst

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyen kadınların tercihi Koton Leopar Desenli Bikini Üstü, göğüslerinin ortasındaki halka detayı ile Duygu Özaslan'ın giydiği bikini üstüne alternatif olarak tercih edilebilir. Boyundan bağlama askılı olarak kullanılabilen bikini üstünün rahatlığına hayran kalacaksınız. Siyah, kahverengi ya da leopar desenli bikini altları ile kombin yaparak giyebileceğiniz bu ürün sayesinde plajlarda safari etkisini üzerinizde taşıyacaksınız. İddialı, cesur ve çekici görünmek isteyenlerin tercih ettiği, 34 ve 42 aralığında beden seçenekleri bulunan bikini üstünü düz renkli pareolar ile tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Şık ve konforlu bir seçenek: Koton Leopar Desenli Bikini Altı

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Üstteki ürünün tamamlayıcısı olarak tercih edebileceğiniz Koton Leopar Desenli Bikini Altı, ünlü fenomenin giydiği bikini altına alternatif olarak tercih edilebilir. Bel bandındaki V kesim detayı ile çekici bir görünüm sunan ürün, fiziğine güvenen kadınların dolabında mutlaka yer almalı. Çamaşır makinesine atarak kolayca temizleyebileceğiniz bikini altını güneş görmeyen bir yerde kurutarak daha uzun ömürlü hâle getirebilirsiniz. 34 ve 42 beden aralığında bulunan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği bu iddialı parçayı siyah renkli parmak arası terlikler ile tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Cesur görünmeyi sevenlere: AYYILDIZ Kadın Kahverengi Leopar Üçgen Kesim Bikini Takımı

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Cesur görünmeyi sevenlerin tercih ettiği AYYILDIZ Kadın Kahverengi Leopar Üçgen Kesim Bikini Takımı, Duygu Özaslan'ın giydiği bikini takımına alternatif olarak sunulabilecek modellerden bir diğeri. Göğüs kısmında yer alan halka detayı, çapraz ip bağlama detayı ve ipli bikini altıyla fenomenin giydiği bikiniye oldukça benzeyen ürün; ortalama bir fiyata sahip. Çarpıcı görünümlü bikini üstü, iddialı bir duruş vadederken klasik kesime sahip olan bikini altı ise daha rahat kullanım imkânı sağlıyor. Fiziğine güvenen ve çekiciliği ile göz kamaştırmak isteyen kadınlara önerebileceğimiz bu bikini takımı ile plajların tozunu attırmaya hazır olun!

Ürünü İncele

5. İddialı ve çekici: Angelsin Leopar Desenli Bikini Üst

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İddialı ve çekici tasarımıyla göz kamaştıran Angelsin Leopar Desenli Bikini Üstü, dolabınızda mutlaka yer alması gereken bikini modelleri arasında yer alır. Desteksiz bikini üstünün içerisinde bulunan göğüs kapları çıkarılabilir özelliğe sahip. Göğüs kısmında yer alan ip detayları ve leopar deseniyle Duygu Özaslan'ın giydiği bikini takımına alternatif olarak sunulabilecek ürün, kaliteli kumaşı sayesinde uzun süre boyunca hayatınızda kalmaya devam eder. 30 derecelik suda elde yıkanması tavsiye edilen bikini üstünü yıkadıktan sonra gölgede kurutarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Sezonun trendlerini takip edenlere: Suwen Cut Out Desenli Bikini Altı

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Sezonun trendlerini takip edenler bilir ki 2022 yaz modasında pencere detayları ortalığı kasıp kavuruyor. Suwen Cut Out Desenli Bikini Altı, iki yanında yer alan cut out detayları ile trendleri yakından takip eden kadınlara hitap ediyor. Çapraz bant detayı, parlak kumaşı, leopar deseni ve kahverenginin eşsiz uyumu ile plajların gözdesi hâline gelmenizi sağlayacak bikini altı; dolabınızda mutlaka yer alması gereken parçalardan biri. Polyester ve elastan karışımlı kumaş türü sayesinde esneyerek bedeninize uyum sağlayan bikini altını beğendiyseniz alışveriş listenize eklemeyi unutmayın.

Ürünü İncele

7. Plajda göz kamaştırmak için doğru tercih: Direct Message Kadın Leo Bikini

Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Sarı ve leopar deseninin eşsiz uyumunu sunan Direct Message Kadın Leo Bikini, plajda göz kamaştırmak için en doğru tercih! Polyamid ve elastan içerikli kumaş türü sayesinde bedeninize uyum sağlayan bikini takımı, rengi ve ip detayları ile ünlü fenomenin giydiği bikini takımına alternatif olarak sunulabilecek modeller arasında yer alıyor. Kaliteli kumaş yapısı ile uzun yıllar boyunca hayatınızda kalmaya devam eden ürünü yıkadıktan sonra gölgede kurutmanız öneriliyor. Fiziğinize güveniyor ve plajlarda boy göstermek istiyorsanız bu ürünü kesinlikle deneyin.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Güney kimdir? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Güney kimdir?
Cenazede eski eş Açelya Akkoyun'un zor anları!Cenazede eski eş Açelya Akkoyun'un zor anları!
Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildiMurat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi
Anahtar Kelimeler:
bikini Duygu Özaslan bikini modelleri bikini takımı bikini üstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz birbirinden güzel elbiseler

Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz birbirinden güzel elbiseler

Rahatlık, konfor ve şıklık bir arada! Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Rahatlık, konfor ve şıklık bir arada! Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Tümünü Gör
Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Küçük sorunlara pratik çözümler sunan birbirinden kullanışlı ürünler

Küçük sorunlara pratik çözümler sunan birbirinden kullanışlı ürünler

Her anını planlamak isteyenlerin bir numaralı tercihi haftalık ve aylık planlayıcılar

Her anını planlamak isteyenlerin bir numaralı tercihi haftalık ve aylık planlayıcılar

Çocuğunuzun ve sizin ihtiyaçlarınıza cevap veren hayat kolaylaştırıcı ürünler

Çocuğunuzun ve sizin ihtiyaçlarınıza cevap veren hayat kolaylaştırıcı ürünler

Hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi su ısıtıcılar

Hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi su ısıtıcılar

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Tümünü Gör
Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Eşsiz bir uyku konforu için en iyi lateks yatakları keşfetmeye ne dersiniz?

Eşsiz bir uyku konforu için en iyi lateks yatakları keşfetmeye ne dersiniz?

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz birbirinden güzel elbiseler

Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz birbirinden güzel elbiseler

Rahatlık, konfor ve şıklık bir arada! Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Rahatlık, konfor ve şıklık bir arada! Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Güney kimdir? Ali Güney ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Güney kimdir?

Olivia Attwood kardeşiyle partiledi! Görüntüler olay oldu

Kardeşiyle partiledi! Görüntüler olay oldu

Yeşilçam'ın acı kaybı! Emektar oyuncu Ali Güney vefat etti

Yeşilçam'ın kötü adamından acı haber!

Daha önce de kadeh tokuşturmuştu! İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tın oğluna davranışı tepki çekti

Skandalları bitmiyor! Oğluna davranışı tepki çekti

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Günde 20 defa ilişki yaşıyorum ama bir türlü..."

Şaşkına çevirdi! "Günde 20 defa ilişki yaşıyorum ama bir türlü..."

Banu Alkan'a büyük şok! 'İyi eğitimli varlıklı' denilen nişanlısı engelli parası ile geçiniyor iddiası

Banu Alkan'a büyük şok! "Nişanlısı engelli olmadan engelli maaşı alıyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.