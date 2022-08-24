Duygu Özaslan'ın çok sevilen bikinisine alternatif öneriler

Son yıllarda magazin gündeminin belirleyicisi hâline gelen sosyal medya fenomenleri, giyim kuşamlarıyla da ikon olarak modaya yön veriyor. Giydikleriyle olay olmayı başaran Duygu Özaslan'ın takipçi kitlesi, fenomenin her giydiğini araştırıyor. Kusursuz fiziğiyle iddialı görünmeyi başaran ünlü fenomen, leopar desenli bikini takımını da gayet başarılı bir şekilde taşımış. Bu bikini takımını beğenenler için alternatif olabilecek modelleri listeledik.

1. Kalitenin diğer adı: Adidas Kadın Richi Mnisi Bikini Mayo

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Adidas markasının kalitesini taşıyan Kadın Richi Mnisi Bikini Mayo, dayanıklı kumaşı ile uzun yıllar boyunca hayatınızda kalır ve plaj aktivitelerinize eşlik eder. Yoğun renk pigmentleri kullanılan ürün, canlı rengi sayesinde plajda tüm gözleri üzerinize toplamanıza yardımcı olur. Leopar desenleri ile Duygu Özaslan'ın giydiği bikini takımına alternatif olarak tercih edilebilecek ürünün X-Small ve X-Large arasında bütün bedenleri mevcut. Yüksek bel modeli ile bel bölgesinde bulunan fazlalıkları toparlayan bikini altına ayrı, fiyonk detaylı bikini üstüne ayrı bayılacaksınız.

2. Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere: Koton Leopar Desenli Bikini Üst

Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyen kadınların tercihi Koton Leopar Desenli Bikini Üstü, göğüslerinin ortasındaki halka detayı ile Duygu Özaslan'ın giydiği bikini üstüne alternatif olarak tercih edilebilir. Boyundan bağlama askılı olarak kullanılabilen bikini üstünün rahatlığına hayran kalacaksınız. Siyah, kahverengi ya da leopar desenli bikini altları ile kombin yaparak giyebileceğiniz bu ürün sayesinde plajlarda safari etkisini üzerinizde taşıyacaksınız. İddialı, cesur ve çekici görünmek isteyenlerin tercih ettiği, 34 ve 42 aralığında beden seçenekleri bulunan bikini üstünü düz renkli pareolar ile tamamlayabilirsiniz.

3. Şık ve konforlu bir seçenek: Koton Leopar Desenli Bikini Altı

Üstteki ürünün tamamlayıcısı olarak tercih edebileceğiniz Koton Leopar Desenli Bikini Altı, ünlü fenomenin giydiği bikini altına alternatif olarak tercih edilebilir. Bel bandındaki V kesim detayı ile çekici bir görünüm sunan ürün, fiziğine güvenen kadınların dolabında mutlaka yer almalı. Çamaşır makinesine atarak kolayca temizleyebileceğiniz bikini altını güneş görmeyen bir yerde kurutarak daha uzun ömürlü hâle getirebilirsiniz. 34 ve 42 beden aralığında bulunan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği bu iddialı parçayı siyah renkli parmak arası terlikler ile tamamlayabilirsiniz.

4. Cesur görünmeyi sevenlere: AYYILDIZ Kadın Kahverengi Leopar Üçgen Kesim Bikini Takımı

Cesur görünmeyi sevenlerin tercih ettiği AYYILDIZ Kadın Kahverengi Leopar Üçgen Kesim Bikini Takımı, Duygu Özaslan'ın giydiği bikini takımına alternatif olarak sunulabilecek modellerden bir diğeri. Göğüs kısmında yer alan halka detayı, çapraz ip bağlama detayı ve ipli bikini altıyla fenomenin giydiği bikiniye oldukça benzeyen ürün; ortalama bir fiyata sahip. Çarpıcı görünümlü bikini üstü, iddialı bir duruş vadederken klasik kesime sahip olan bikini altı ise daha rahat kullanım imkânı sağlıyor. Fiziğine güvenen ve çekiciliği ile göz kamaştırmak isteyen kadınlara önerebileceğimiz bu bikini takımı ile plajların tozunu attırmaya hazır olun!

5. İddialı ve çekici: Angelsin Leopar Desenli Bikini Üst

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İddialı ve çekici tasarımıyla göz kamaştıran Angelsin Leopar Desenli Bikini Üstü, dolabınızda mutlaka yer alması gereken bikini modelleri arasında yer alır. Desteksiz bikini üstünün içerisinde bulunan göğüs kapları çıkarılabilir özelliğe sahip. Göğüs kısmında yer alan ip detayları ve leopar deseniyle Duygu Özaslan'ın giydiği bikini takımına alternatif olarak sunulabilecek ürün, kaliteli kumaşı sayesinde uzun süre boyunca hayatınızda kalmaya devam eder. 30 derecelik suda elde yıkanması tavsiye edilen bikini üstünü yıkadıktan sonra gölgede kurutarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

6. Sezonun trendlerini takip edenlere: Suwen Cut Out Desenli Bikini Altı

Sezonun trendlerini takip edenler bilir ki 2022 yaz modasında pencere detayları ortalığı kasıp kavuruyor. Suwen Cut Out Desenli Bikini Altı, iki yanında yer alan cut out detayları ile trendleri yakından takip eden kadınlara hitap ediyor. Çapraz bant detayı, parlak kumaşı, leopar deseni ve kahverenginin eşsiz uyumu ile plajların gözdesi hâline gelmenizi sağlayacak bikini altı; dolabınızda mutlaka yer alması gereken parçalardan biri. Polyester ve elastan karışımlı kumaş türü sayesinde esneyerek bedeninize uyum sağlayan bikini altını beğendiyseniz alışveriş listenize eklemeyi unutmayın.

7. Plajda göz kamaştırmak için doğru tercih: Direct Message Kadın Leo Bikini

Sarı ve leopar deseninin eşsiz uyumunu sunan Direct Message Kadın Leo Bikini, plajda göz kamaştırmak için en doğru tercih! Polyamid ve elastan içerikli kumaş türü sayesinde bedeninize uyum sağlayan bikini takımı, rengi ve ip detayları ile ünlü fenomenin giydiği bikini takımına alternatif olarak sunulabilecek modeller arasında yer alıyor. Kaliteli kumaş yapısı ile uzun yıllar boyunca hayatınızda kalmaya devam eden ürünü yıkadıktan sonra gölgede kurutmanız öneriliyor. Fiziğinize güveniyor ve plajlarda boy göstermek istiyorsanız bu ürünü kesinlikle deneyin.