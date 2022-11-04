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Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

03.11.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, özellikle giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Öyle ki Özaslan'ın giydiği kıyafetler ve kullandığı aksesuarlar, takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sevilen fenomenin Instagram gönderisinde göze çarpan loafer ayakkabı da onlardan biri! Siz de Duygu Özaslan'ın ayakkabısını beğendiyseniz gelin, ona alternatif olabilecek ürünleri beraber inceleyelim!

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Geçmişten günümüze popülerliğini sürdüren loafer ayakkabılar, farklı modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu ayakkabıların özelliği ise şıklığı ve rahatlığı bir arada sunması. Duygu Özaslan da tercihini loafer ayakkabılardan yana kullanıyor. Siz de bu ayakkabılara ilgi duyuyor ve Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek istiyorsanız derlediğimiz ürünlere göz atabilirsiniz!

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1. Sade ve şık: Marc O'Polo Mod. Filippa 10a Penny Loafer Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

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Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan loafer modellerinden biri olan Marc O'Polo Mod. Filippa 10a Penny Loafer Ayakkabı, göz dolduran modeliyle en sevilen ayakkabı türleri arasında yer alıyor. Sokak stilinin en gözde parçalarından biri olan ayakkabının en önemli özelliklerinden biri, rahat bir tabana sahip olması. Siz de Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek istiyorsanız modeli tercih edebilirsiniz.

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2. Şıklığından ödün vermeyenlere: Wenti Shoes Zincirli Siyah Cilt Kalın Taban Loafer Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Metalik zincir görünümlü tokasıyla şıklık sunan Wenti Shoes Zincirli Siyah Cilt Kalın Taban Loafer Ayakkabı, %100 el işçiliği ile üretiliyor. Astarı antibakteriyel ve antikanserojen materyallerden elde edilen ayakkabının dış materyali ise suni deriden. Rahatlığıyla aklınızı başınızdan alacak loafer ayakkabıya bayılacağınıza eminiz! Modelin topuk boyunun 5 cm olduğunu da es geçmeyelim!

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3. Sokak stilinin vazgeçilmez parçası: Marco Tozzi Loafer Babet Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Loafer ayakkabı trendinin en sade hâlini yansıtan Marco Tozzi Loafer Babet Ayakkabı, sokak stilini benimseyenlerin gözde parçalarından biri. Şıklığına bayılacağınız ayakkabıyı özellikle bahar ve yaz aylarında tercih edebilirsiniz. Dış materyali sentetik olan ürünü hafif yağışlı havalarda da kullanılabilirsiniz. Modeli özel davetler için de değerlendirebilirsiniz.

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4. En farklı siz olun: 37 Handmade Shoes Parlak On You Crazy Diamond Loafer Kadın

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

37 Handmade Shoes Parlak On You Crazy Diamond Loafer Kadın, maskülen tarzı feminen dokunuşlarla harmanlamayı seven kadınların olmazsa olmaz ayakkabı modellerinden biri. Modelin içi ve dışı kaliteli deriden üretilmiş. Parlak dokusu ve taşlı tokasına bayılacağınız ayakkabıyı ofis kombinlerinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Ayakkabıyı güzel bir hediye seçeneği olarak da değerlendirebilirsiniz.

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5. Metal görünümlü zincir detayıyla: Bambi Siyah Rugan Kadın Loafer Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Kendi türünün en güzel örneklerinden biri olan Bambi Siyah Rugan Kadın Loafer Ayakkabı, klasik ve maskülen çizgileri seven herkesin ilgisini topluyor. Hem şıklığı hem rahatlığı ön planda tutan modelin benzersiz tasarımıyla göz doldurduğu ortada. Metal görünümlü zincir detayı ise ayakkabının en göze çarpan özelliklerinden biri. Model, metal aksesuarlardan vazgeçemeyenler için güzel bir seçim olabilir.

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6. Dikkatleri üzerinize çekin: Capone Outfitters Capone Taşlı Lastikli Aksesuarlı Kadın Loafer Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Benzersiz tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bir loafer ayakkabıyla daha tanışmaya var mısınız? Capone Outfitters Capone Taşlı Lastikli Aksesuarlı Kadın Loafer Ayakkabı, küçük detaylar ile kusursuz şıklık yakalamayı sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Taşlı tasarımı ile beğeni kazanan ayakkabıları ister günlük kullanımda ister şık bir akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz.

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7. Rahat ve klasik: Marjin Kadın Hakiki Deri Loafer Zincir Tokalı Günlük Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Topuklu yerine düz tabanlı bir loafer arayanlar, Marjin Kadın Hakiki Deri Loafer Zincir Tokalı Günlük Ayakkabı’yı tercih edebilirler. Model, gümüş renkli zincir tokaları ile zengin bir görünüm sunuyor. Üstelik rahatlığıyla kadınların beğenisini kazanıyor. Siz de hem konforlu yapısı hem şık tasarımı ile kalbinizi kazanacak bir ayakkabı düşünüyorsanız ürüne şans vermelisiniz.

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8. Daima şık olun: Marjin Kadın Loafer Zincir Tokalı Sivri Burun Makosen Rukez

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Bir zamanların sıra dışı trendi sivri burun ayakkabılar, loafer ile buluştu ve ortaya muazzam bir model çıktı! Marjin Kadın Hakiki Deri Loafer Zincir Tokalı Günlük Ayakkabı, klasik tarzı benimseyenler için ideal bir seçim olabilir. İddialı bir duruş sunan model, özellikle feminen parçaları sevenlerin gözdesi. Siz de dikkat çekici bir tarz oluşturmak için modele şans verebilirsiniz.

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9. İçindeki çocuğu yaşatanlara: JIEEME Kadın Loafer Ayakkabısı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

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Sırada ruhu çocuk kalanlara şirin bir ayakkabı önerimiz var! Hem loafer tarzı ayakkabılardan vazgeçemeyenlerin hem daha sevimli görünmek isteyenlerin tercihi olan JIEEME Kadın Loafer Ayakkabısı, benzersiz tasarımı ile dikkatleri üzerine topluyor. Modelin taş ve bant detaylarıyla size çocukluğunuzun en eğlenceli günlerini hatırlatacağına eminiz. Mikrofiber iç astarıyla giyimi ve kullanımı da çok rahat olan ürünü hemen denemelisiniz.

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10. Hem şık hem rahat olmak isteyenlere: Ataköy Kadın Kalın Taban Loafer Ayakkabı

Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek isteyenlere uygun ayakkabı önerileri

Şık olmaya çalışırken rahatlığından da ödün vermeyenlerin tercih edebileceği Ataköy Kadın Kalın Taban Loafer Ayakkabı, Duygu Özaslan'ın ayakkabısına çok benziyor! Gündüzden geceye her an giyebileceğiniz ayakkabı, kalın tabanlarıyla boyunuzu daha uzun gösteriyor. Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken bu zamansız parça ile tanışmaya ne dersiniz?

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Duygu Özaslan loafer ayakkabı Model aksesuarlar kadınları

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