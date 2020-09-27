Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un yeni imajını beğendi

Çağatay Ulusoy ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Duygu Sarışın, dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarışın, birkaç gün önce 30 yaşına basan Ulusoy'un yeni imajıyla ilgili konuştu.

Oyuncu, sevgilisinin saçlarını uzatması ve bıyık bırakmasıyla ilgili "Siz beğendiyseniz, ben de beğendim" dedi.

Ulusoy, doğum gününde pasta üflerken çekilen bir karesini yayınlayarak gönderisine şu notu düşmüştü:

Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

Hayranları yeni imajıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'u tanımakta zorluk çekti.

