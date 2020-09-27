MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un yeni imajını beğendi

Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un yeni imajını beğendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Duygu Sarışın geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basan sevgilisi Çağatay Ulusoy'un yeni imajıyla ilgili konuştu. Güzel oyuncu sevgilisinin yeni imajını beğendiğini söyledi.

Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un yeni imajını beğendi

Çağatay Ulusoy ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Duygu Sarışın, dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarışın, birkaç gün önce 30 yaşına basan Ulusoy'un yeni imajıyla ilgili konuştu.

Oyuncu, sevgilisinin saçlarını uzatması ve bıyık bırakmasıyla ilgili "Siz beğendiyseniz, ben de beğendim" dedi.

2816450_b1374977848c37d76dc4dc5cff0dbde4_640x640

Ulusoy, doğum gününde pasta üflerken çekilen bir karesini yayınlayarak gönderisine şu notu düşmüştü:

Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

Hayranları yeni imajıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'u tanımakta zorluk çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Tangalı pozu tepki çekti! 'Utanmalısın'Tangalı pozu tepki çekti! 'Utanmalısın'
Arıza dizisinin yıldızı merak konusu oldu!Arıza dizisinin yıldızı merak konusu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Ruh ikizini buldu!' İstanbul'a döndü
'Ruh ikizini buldu!' İstanbul'a döndü
MasterChef'te Serhat neden yok?
MasterChef'te Serhat neden yok?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kristin Cavallari'nin üstsüz pozu tepki çekti
Tangalı pozu tepki çekti! 'Utanmalısın'
Defne Samyeli fileli elbisesiyle büyüledi! 'Benim giydiği her şey çok normal'
'Giydiğim her şey normal' demişti! Büyüledi
Beren Saat için sete hem özel aşçı hem de gölgelikçi geldi
Sette şaşırtan görüntü! Özel gölgelikçi ve...
MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
Bomba anlar! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
Kim Kardashian eski hallerini deşifre edince... 'Sil hemen...'
Ablası eski halini deşifre edince... 'Sil hemen...'
Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya yasak! 'Öpüşemez'
Yasakladı! 'Öpüşemez'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.