Duygusal anlar yaşattı! Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam sosyal medyada popüler oldu

Çin’de cep telefonuyla çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. TikTok’ta yayınlanan video izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videoda yolda yürüdüğü sırada aç olan bir köpeği fark eden adamın ona yemek verdiği anlar izleyenlere duygusal saniyeler yaşattı. Yemeği aldıktan sonra yanından uzaklaşan köpeği takip eden adam, sokak köpeğinin yemeği yavrularına götürdüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Douyin isimli sosyal medya kullanıcısı, köpeğin yemeği kendisi için istediğini düşünmüştü. Ancak sokak köpeğinin ilginç davranışları üzerine durumdan şüphelenen adam onu takip etti ve saniyeler içinde koşarak yavrularının yanına giden köpeği kaydetti.

Köpeğin yemeği aldıktan sonra adama doğru attığı "teşekkür bakışı" da gözlerden kaçmadı. Video, milyonlarca görüntülenmenin yanı sıra çok sayıda yorum da aldı. Kullanıcıların büyük bir bölümü videoya "İşte sevginin gücü" yorumunu yapmayı tercih etti.



