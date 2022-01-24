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Duygusal anlar yaşattı! Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam sosyal medyada popüler oldu

24.01.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sokakta yürüyen bir adam sokak köpeğiyle karşılaştı ve onun aç olduğunu fark edince yemek verdi. Köpeğin ilginç tavırlarını fark eden adam onu takip etti. Sokak köpeğini takip ettiği anları kamerasına çeken adam, karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Çin’de cep telefonuyla çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. TikTok’ta yayınlanan video izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videoda yolda yürüdüğü sırada aç olan bir köpeği fark eden adamın ona yemek verdiği anlar izleyenlere duygusal saniyeler yaşattı. Yemeği aldıktan sonra yanından uzaklaşan köpeği takip eden adam, sokak köpeğinin yemeği yavrularına götürdüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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Douyin isimli sosyal medya kullanıcısı, köpeğin yemeği kendisi için istediğini düşünmüştü. Ancak sokak köpeğinin ilginç davranışları üzerine durumdan şüphelenen adam onu takip etti ve saniyeler içinde koşarak yavrularının yanına giden köpeği kaydetti.

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Köpeğin yemeği aldıktan sonra adama doğru attığı "teşekkür bakışı" da gözlerden kaçmadı. Video, milyonlarca görüntülenmenin yanı sıra çok sayıda yorum da aldı. Kullanıcıların büyük bir bölümü videoya "İşte sevginin gücü" yorumunu yapmayı tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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