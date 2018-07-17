MAGAZİN

Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdi

DİZİ HABERLERİ  | 17.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil iddialara yanıt verdi

Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdi

Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Onur Akay, Star TV'de iki sezondur ekranlarda olan magazin programı Duymayan Kalmasın'ın yeni sezona hazırlanırken yayından kaldırıldığını söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan program sunucularından Seren Serengil, programın yayından kaldırıldığı doğru değil. Bizim sözleşmemiz iki yıldı Star TV ile ve bitti. O yüzden başka kanalla anlaştım" dedi.

"STAR TV İLE ANLAŞMAMIZ BİTTİ"

Programının kaldırılma iddialarına Instagram hesabından cevap veren Serengil şunları söyledi: "Duymayan Kalmasın iki yıldır reyting rekoru kıran gündemi belirlemiş olan bir programdır. Bu kadar yüksek reyting alan bir programın istenmemesi mümkün değildir. Bizim sözleşmemiz iki yıldı ve bitti o nedenle başka bir kanalla anlaştım. Eylül'de orada karşınızda olacağım.

"ARTIK MAGAZİN YAPMAYACAK"

Star TV'nin artık magazin yapmak istemediğini söyleyen Serengil, "Ayrıca Star TV duyduğumuza göre artık magazin yapmayacakmış Star Life'da yokmuş bizden memnun olmamış olsaydı kanalımız bizi gönderir başka magazin programı koyardı göreceksiniz ki koymayacak" dedi.

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