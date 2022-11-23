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Düzce Üniversitesi tatil mi verdi? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Bolu, Düzce, Sakarya

23.11.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesinde (DÜ), Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime ara verdiğini duyurdu. Yaşanan hasardan dolayı bölgede önemler alınmaya devam ediyor. Deprem sonrası hangi üniversitelerin tatil olduğu merak edildi. Peki, Düzce Üniversitesi kaç gün tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Bolu, Düzce, Sakarya...

Düzce Üniversitesi tatil mi verdi? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? Bolu, Düzce, Sakarya

Düzce merkezli 5,9 şiddetinde yaşanan deprem ile beraber birçok çevre il sarsıntı yaşadı. Deprem sonrası bazı güvenlik önlemleri alınırken Düzce Üniversitesi eğitime ara verdiğini duyurdu. Bu duyuru sonrası konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Düzce Üniversitesi tatil mi? Deprem sonrası hangi üniversiteler tatil verdi? İşte detaylar...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME ARA VERDİ

Düzce Üniversitesinde (DÜ), Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime ara verdiğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre 4 Aralık tarihine kadar eğitim verilmeyecek.

ı üni sınıfı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Sakarya Üniversitesi Rektör Hamza AL yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili öğrenciler! Zaten yeterli stres yaşadınız. Lütfen vize stresi yaşamadan hayatınıza devam edin. Lehinize olan neyse onu yaparız. Mağduriyet yaşatmayız.

Bugün vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."

üniversite sınıfı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), bugün yapılması planlanan vize sınavlarının Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bildirildi.

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Kocaeli üniversitesinin tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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