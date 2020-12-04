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Dwayne Johnson ile Tyrese Gibson arasındaki düşmanlık bitti! Barışmalarını sosyal medyadan duyurdular

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.12.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Dwayne Johnson ile Tyrese Gibson arasındaki düşmanlık bitti! Barışmalarını sosyal medyadan duyurdular

2017 yılında yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle birbirlerine düşman kesilen Hızlı ve Öfkeli oyuncuları Dwayne Johnson ile Tyrese Gibson barıştıklarını duyurdu.

Tyrese Gibson ve Dwayne Johnson, yıllarca süren düşmanlıktan sonra yeniden arkadaş oldu. İnternette yayınlanan bir programa katılan Tyrese Gibson güzel haberi ilk kez orada duyurdu. 3 saat görüşüp aralarındaki problemleri giderdiklerini söyleyen Tyrese Gibson, Dwayne Johnson’la yeniden görüşmek harikaydı diye ekledi.

DWAYNE JOHNSON İLE TYRESE GİBSON NASIL DÜŞMAN OLDU?

Tyrese Gibson 2017 yılında, Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihinin 10 Nisan 2020‘ye kaydırıldığı açıklandıktan sonra Dwayne Johnson’a hakerete varan açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmenin nedeni ise Dwayne Johnson ve Jason Statham‘ın rol alacağı Hızlı ve Öfkeli spin-off’u. Gecikme Tyrese Gibson tarafından hiç iyi karşılanmadı. Her ne kadar Vin Diesel açıklamalarıyla ortalığı yatıştırmayı başarsa da Gibson’ın siniri geçmedi.

Tyrese Gibson yaptığı paylaşımlarla Dwayne Johnson’a ateş püskürdü. Ünlü oyuncuyu “palyaço” sözleriyle tanımlayan Gibson, Johnson’ın aileyi böldüğünü iddia etti. Hızlı ve Öfkeli ailesinin birlikte hareket ettiğini ve solo projelerin sıcak karşılanmadığını ifade etti. Bu projenin de tıpkı Baywatch gibi bir başarısızlıktan ibaret olacağını söyleyerek bel altı vurmayı tercih etti.

Anlaşılan ikili aralarında konuşarak sorunlarını çözmüş gibi görünüyor.

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