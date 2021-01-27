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Dwayne Johnson işaret verdi! Black Adam çekimleri nihayet başlıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 27.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Dwayne Johnson işaret verdi! Black Adam çekimleri nihayet başlıyor

Dwayne Johnson’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Black Adam filmi için nihayet çekimler başlıyor.

Dwayne Johnson’ın hazırlıklarına koronavirüs pandemisi öncesi başladığı Black Adam filmi cephesi uzun süredir sessizliğini koruyordu.

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Filmin başrolünde yer alan Dwayne Johnson geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Black Adam’ın çekimleri hakkında bir bilgi paylaşmıştı. Dwayne Johnson filmin çekimlerinin 2021 ilkbaharında başlayacağını açıklamıştı. Bu da Black Adam çekimlerinin 2021’in ilk yarısında start alacağı anlamını taşıyordu.

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Black Adam filminin çekimleri 2021 yılı içinde bitse bile pandemi koşulları nedeniyle ne zaman vizyona gireceği uzun bir süre belirsizliğini koruyabilir.

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