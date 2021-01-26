Kıvanç Tatlıtuğ dizileri: Her şey Acemi Cadı ile başladı...

Kıvanç Tatlıtuğ dizileri arasında komediden dramaya, aksiyondan aşka neredeyse her türü bulabilirsiniz. Kıvanç Tatlıtuğ ilk oynadığı dizi Gümüş’le sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesi edindi. Kıvanç Tatlıtuğ’un eski dizilerinden olan ama Türk televizyonlarında özel bir yere sahip olan Aşk-ı Memnu dizisinin tekrarları bile izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı dizilerde şimdiye kadar kendisine verilen romantik bir aşık rolünü de bıçkın mahalle delikanlısını da gözü kara polis memurunu da hakkıyla canlandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ’un son dizisi Show Tv’de yayınlanan Çarpışma olsa da Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizi için hazırlıklara başladı bile. Kıvanç Tatlıtuğ Netflix dizisi Bir Denizaltı Hikayesi ile izleyicilerin karşısına gelmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ şimdiye kadar 5 filmde rol aldı. Özellikle son rol aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı Sarı Saruhan karakteriyle hem izleyicileri çok şaşırttı hem de performansıyla tam puan almayı başardı.

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi KIVANÇ TATLITUĞ DİZİLERİ BİR DENİZALTI HİKAYESİ 2021 Kıvanç Tatlıtuğ’un duyurulan son dizisi Bir Denizaltı Hikayesi popüler dijital platform Netflix’te yayınlanacak. Aktör başrolü Özge Özpirinçci ile paylaşacak. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in üstleneceği dizi henüz ön hazırlık aşamasında. 2021 yılında ekranda olması planlanıyor. ÇARPIŞMA 2018 Kıvanç Tatlıtuğ’un televizyon ekranlarındaki son dizisi Çarpışma oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un gözü kara bir polis olan Kadir’i canlandığı dizi dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. CESUR VE GÜZEL 2016 Kıvanç Tatlıtuğ - Tuğba Büyüküstün ikilisini bir araya getiren Cesur ve Güzel dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanmıştı. 32’nci bölümde final yapan dizi; intikam aşkıyla yanıp tutuşan Cesur’un düşmanının kızı Sühan’la tanıştıktan sonra yaşananları konu alır. Bu hallerini herkes unuttu KURT SEYİT VE ŞURA 2016 Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünü Farah Zeynep Abdullah’la paylaştığı dönem dizisi Nermin Bezmen’in aynı adlı romanından diziye uyarlandı. Büyük umutlarla ve dev bir prodüksiyon ekibiyle yola çıkan dizi sadece 21 bölüm sürdü.