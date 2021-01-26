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Kıvanç Tatlıtuğ dizileri: Her şey Acemi Cadı ile başladı...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ dizileri: Her şey Acemi Cadı ile başladı...

Ülkemizin tescilli yakışıklılarından olan Kıvanç Tatlıtuğ dizileri ile de gündemden düşmeyen isimlerden biridir. İlk dizisinden son dizisine hepsinde bambaşka karakterlerle izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ Netflix dizisi ile de gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ dizileri arasında komediden dramaya, aksiyondan aşka neredeyse her türü bulabilirsiniz. Kıvanç Tatlıtuğ ilk oynadığı dizi Gümüş’le sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesi edindi. Kıvanç Tatlıtuğ’un eski dizilerinden olan ama Türk televizyonlarında özel bir yere sahip olan Aşk-ı Memnu dizisinin tekrarları bile izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı dizilerde şimdiye kadar kendisine verilen romantik bir aşık rolünü de bıçkın mahalle delikanlısını da gözü kara polis memurunu da hakkıyla canlandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ’un son dizisi Show Tv’de yayınlanan Çarpışma olsa da Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizi için hazırlıklara başladı bile. Kıvanç Tatlıtuğ Netflix dizisi Bir Denizaltı Hikayesi ile izleyicilerin karşısına gelmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ şimdiye kadar 5 filmde rol aldı. Özellikle son rol aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı Sarı Saruhan karakteriyle hem izleyicileri çok şaşırttı hem de performansıyla tam puan almayı başardı.

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KIVANÇ TATLITUĞ DİZİLERİ

BİR DENİZALTI HİKAYESİ 2021

Bir Denizaltı Hikayesi

Kıvanç Tatlıtuğ’un duyurulan son dizisi Bir Denizaltı Hikayesi popüler dijital platform Netflix’te yayınlanacak. Aktör başrolü Özge Özpirinçci ile paylaşacak. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in üstleneceği dizi henüz ön hazırlık aşamasında. 2021 yılında ekranda olması planlanıyor.

ÇARPIŞMA 2018

Çarpışma

Kıvanç Tatlıtuğ’un televizyon ekranlarındaki son dizisi Çarpışma oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un gözü kara bir polis olan Kadir’i canlandığı dizi dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.

CESUR VE GÜZEL 2016

Cesur ve Güzel

Kıvanç Tatlıtuğ - Tuğba Büyüküstün ikilisini bir araya getiren Cesur ve Güzel dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanmıştı. 32’nci bölümde final yapan dizi; intikam aşkıyla yanıp tutuşan Cesur’un düşmanının kızı Sühan’la tanıştıktan sonra yaşananları konu alır.

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KURT SEYİT VE ŞURA 2016

Kurt Seyit ve Şura

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünü Farah Zeynep Abdullah’la paylaştığı dönem dizisi Nermin Bezmen’in aynı adlı romanından diziye uyarlandı. Büyük umutlarla ve dev bir prodüksiyon ekibiyle yola çıkan dizi sadece 21 bölüm sürdü.

KUZEY GÜNEY 2011

Kuzey Güney

Türk televizyonlarının bir diğer unutulmaz yapımlarından biri olan Kuzey Güney’de Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel başrolleri paylaştı. Abi kardeş olan Kuzey ve Güney’in hayatı yaptıkları bir trafik kazasıyla ile kökünden değişecektir.

AŞK-I MEMNU 2008

Aşk-ı Memnu

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem’in paylaştığı Aşk-ı Memnu ülkemizde tam anlamıyla çılgınlarca takip edildi. Halen tekrarlarının bile izlenme rekorları kırdığı dizinin final bölümünün yayınlandığı 24 Haziran 2010 tarihinde izleyicilerin yaklaşık %73.7'si ekran başındaydı. Aynı zamanda Bihter’in intihar ettiği gün olan 24 Haziran o günden beri sosyal medya kullanıcıları tarafından anma günü olarak hatırlanır.

MENEKŞE İLE HALİL 2007

Menekşe ile Halil

Kıvanç Tatlıtuğ’un eski dizilerinden biri olan Menekşe ile Halil; gurbetçi ailelerinin çocukları olan Menekşe ile Halil’in imkansız aşkını konu alır. Dizide aktöre Sedef Avcı eşlik etti.

GÜMÜŞ 2005

Gümüş

Kıvanç Tatlıtuğ’un ilk dizisi olan Gümüş hem ülkemizde hem de Ortadoğu’da fırtına gidi esti. Dizinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden o dönem sık sık Ortadoğu ülkelerine giderek oradaki hayranları ile bir araya gelmişti. Dizi; Gümüş ve Mehmet Şadoğlu çiftinin yaşamları ve ailelerinin hayatlarını konu almaktadır.

BONUSLAR

EZEL 2010

Ezel

Unutulmaz dizi Ezel’de konuk oyuncu olarak rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, Sekiz karakterini canlandırdı.

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ACEMİ CADI 2006

Acemi Cadı

Unutulmaz komedi dizisi Acemi Cadı’ya konuk oyuncu olarak katılan Kıvanç Tatlıtuğ dizide sadece bir sahneye kendisi olarak katıldı.

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