E harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Bir bebeğe isim seçerken önemli olan ismin anlamıdır. Hem fonetik hem de anlam açısından doğru ve güzel bir isim seçmek isteyen anne ve baba adaylarının çoğu, verecekleri ismin enerjisinin de çocuğa geçeceklerini düşünürler. Bu nedenle çocuk doğmadan ismini kararlaştırmak isterler.
E harfi ile başlayan erkek isimleri ve isimlerin anlamları nelerdir?
İsmi E harfi ile başlayan kişilerin E harfinin enerjisi nedeniyle özgürlüğüne düşkün ve iletişiminin güçlü olduğuna inanılır. Anne ve baba adayları doğacak bebekleri için bu enerjiye sahip olmalarını isterlerse daha çok E harfi ile başlayan isimler tercih ederler. Ayrıca koyulan ismin anlamı da son derece önemlidir. Çocuğun bir ömür boyu taşıyacağı ismi seçerken, anlamına göre tercih yapan anne ve baba adayları için E harfi ile başlayan şu isimler önerilebilir:
- Ebrar: Dindar, özü sözü doğru olan, iyi niyetli, iyilik sahibi kişi
- Ecehan: Ulu yüce hükümdar kişi
- Ecevit: Çevik, çalışkan kişi
- Ecir: Güzel işlere karşılık alınan mükâfat ödül
- Ecmel: Yakışıklı çocuk
- Ecvet: Kusursuz, mükemmel
- Edgü: İyi
- Edhem: Kara yağız at
- Edip: Edebiyatı seven ya da terbiyeli kişi
- Efdal: Çok değerli olan
- Efe: Abi, yiğit
- Efehan: Yiğitlerin başındaki kişi
- Efgan: Ağlama
- Ege: Bir çocuğun bütün davranışlarından sorumlu olan kişi
- Eğit: Yiğit
- Ekin: Tahılın filizlenmiş hali, buğday
- Eldem: Cana yakın kişi
- Emre: Aşık
- Emrah: Saz çalan kişi
- Ercan: Korkusuz olan kişi, yiğit
- Erdi: Olgun, yetişkin
- Erdem: Ahlaklı, faziletli olan kişi
- Erhun: Hun kahramanı
- Erşat: Doğru yolu bilen kişi
- Ertem: Fazilet
- Eşref: Şerefli