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E harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
08.10.2024 01:52
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Bir kişinin adı, onu ömür boyu taşıyacağı için anne ve babası tarafından doğru seçilmelidir. Bu nedenle, anne ve baba adayları, doğacak bebeklerinin isimlerini seçerken özen gösterirler. Doğumu beklerken geçen hazırlık sürecinin belki de en önem verilen konularından biri de isim seçme konusudur.

E harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Anne ve baba adaylarının bebek beklerken doğum öncesinde yaptığı türlü hazırlıklar vardır. İsim seçme konusu da bu sürece dahildir ve bu konuya son derece önem verilir. Kişiler, bir ismi ömür boyu taşıdıkları için, hem güzel ve anlamlı, hem de güzel enerjili bir isim seçme çabasıyla tüm olasılıklar değerlendirilir.

E harfi ile başlayan kız isimleri hangileridir?

İsmi E harfi ile başlayan insanların enerjilerinin çok hızlı tükendiğine inanılır. Ancak bu kişiler aynı zamanda özgürlüğüne düşkün de olurlar. Ayrıca ismi E harfi ile başlayan kişilerin iletişim yeteneklerinin de kuvvetli olduğuna ve akıllı olduklarına inanılır. Bu nedenle birçok anne ve baba adayı çocuklarına E harfi ile başlayan isimler koymayı tercih ederler. E harfi ile başlayan kız isimlerinden bazıları ve bu isimlerin anlamları şunlardır:

  • Ebrar: Hayır yapan kişi
  • Ebru: Kağıtlara su kullanarak yapılan bir süsleme sanatı
  • Ece: Kraliçe
  • Ecem: Kraliçem
  • Esra: Gece yolculuğu yapan
  • Ecrin: Allah tarafından verilmiş olan armağan
  • Eda: Naz, cilve, tavır
  • Edibe: Terbiyeli olan
  • Elçin: Kızılcık dalı, elçi anlamında da kullanılır
  • Efser: Taç
  • Efsun: Büyülü ve sihirli
  • Eftelya: Denizkızı
  • Elisa: Cennet kapısında beklediğine inanılan bir melek
  • Elif: İnce yapılı ve uzun boylu olan zarif kız
  • Elmas: Değerli bir taş ismi
  • Emel: Amaç, istek, arzu
  • Eliz: Prenses olan emir veren
  • Emine: Güvenilir olan ve kalbinde korkuya yer olmayan kişi
  • Emire: Kadın hükümdar
  • Elvan: Çeşitli renklerden ibaret olan
  • Elzem: Gerekli olan vazgeçilmez olan
  • Ekin: Tahıl bitkisi
  • Eslem: En güvenli, en selamette olan
  • Esen: Güçlü ve sağlıklı olan kişi
  • Erva: Güzellik, nezaket
  • Evin: Buğday tanesinin henüz olgunlaşmamış olan iç kısmı
  • Esin: İlham, yaratıcı fikir
  • Eylül: Yılın dokuzuncu ayı
  • Ezra: Sözü düzgün
  • Ezgi: Duyguları harekete geçiren bir ses bütünü, melodi
  • Emira: Prenses, hükümdarın kızı
E harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri E harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri
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kız isimleri
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