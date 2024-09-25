E-kitap okuyucu nedir, nasıl kullanılır? E-kitap okuyucu PDF açar mı?

Dijital kitap, dergi ve gazete gibi yazılı ürünlerin elektronik ortamda okunmasını mümkün kılan e-kitap okuyucuların birçok çeşidi mevcuttur. Bu cihazın farklı modellerinde kalem desteği ve renkli ekran gibi özelliklerin mevcut olduğu görülür. E-kitap okuyucular tarafından desteklenen dosya formatları ve bu cihazlarla gerçekleştirilebilen diğer aktivitelerin ise sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla sesli kitapları dinleme gibi opsiyonları da kapsayan e-kitap okuyucu özelliklerinin detaylı olarak açıklanması gerekir.
Elektronik kitap okuyucu adı verilen cihazların temel kullanım amacı dijital ortamda e-kitapların okunmasıdır. Bu cihazlar genellikle elektronik mürekkep sistemi olarak isimlendirilen bir teknolojiyle tasarlanır. Bu sayede e-kitapların özellikle güneş ışığı altında kolay bir şekilde okunması sağlanır. Bununla birlikte taşınabilirlik açısından da kolay bir kullanım sunduğu bilinen e-kitap okuyucular, belirli bir pil ömrüne sahiptir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte pek çok çeşidi üretilen e-kitap okuyucuların, hafıza boyutlarına göre binlerce kitaba erişim sağlama avantajı sunduğu görülür.
Bir e-kitap okuyucunun kullanıcılara sunduğu opsiyonlar, bu cihazın türüne ve tasarım özelliklerine göre şekillenir. Ancak her bir e-kitap okuyucu çeşidinin ortak noktası dijital kitapların bu cihazlar yardımıyla elektronik ortamda okunabilmesidir. Mobi, PDF ve Epub gibi birçok formatı destekleyen e-kitap okuyuculardan binlerce kitaba erişim sağlanabilir. İncelenen cihazlar yardımıyla gerçekleştirilebilen diğer aktiviteler ise aşağıda listelenmiştir:
Günümüzde kalem desteği ve renkli ekran seçeneği gibi özelliklerle buluşturulan pek çok e-kitap okuyucu modeli mevcutken bu cihazların nasıl kullanıldığı merak edilir. Bir güç kablosu sürekli olarak prizde takılı kalacak şekilde kullanılmayan e-kitap okuyucuların pil ömrü vardır. Bununla birlikte diğer elektronik cihazlara oranla çok daha az enerji tükettiği bilinen e-kitaplar birkaç adımda pratik kullanım sunar. Bu cihazların kullanım aşamaları temelde aşağıdaki gibidir:
E-kitap okuyucuların günümüzde pptx, docx, doc, html ve txt gibi formatların yanı sıra birçok dosya türünü desteklediği bilinir. Bununla birlikte ilk üretilen e-kitap okuyucu modelleri de incelendiği takdirde bu cihazlar tarafından desteklenen dosya formatları arasında pdf seçeneğinin yer aldığı söylenmelidir. Bu dosya formatındaki bir dijital kitap, çeviri ya da senaryo metni gibi farklı belgeler e-kitap okuyuculara yüklenebilir. Ayrıca eğitim veya iş alanına yönelik olarak hazırlanan pdf formatındaki dosyaların da söz edilen cihazların yardımıyla incelenmesi mümkündür.