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EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Çok kalabalık ne demek? EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

2020-2021 eğitim öğretim dönemi büyük bir kaosla birlikte başladı. Aynı anda milyonlarca öğrencinin girdiği EBA sistemi hata vermeye başladı. EBA çöktü mü, EBA neden açılmıyor araştıran öğrenciler "Çok kalabalık" uyarısının da anlamını merak ediyor. Peki EBA'ya nasıl girilir?

EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Çok kalabalık ne demek? EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi büyük bir kaosla birlikte başladı. Milyonlarca öğrencinin girmek istediği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi hata verdi. Aynı anda milyonlarca öğrencinin girdiği EBA sistemi hata vermeye başladı. EBA çöktü mü, EBA neden açılmıyor araştıran öğrenciler "Çok kalabalık" uyarısının da anlamını merak ediyor. Peki EBA'ya nasıl girilir?

EBA ÇÖKTÜ MÜ, EBA'YA NASIL GİRİLİR?

Koronavirüs salgınından dolayı milyonlarca öğrencinin aynı anda kullandığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. EBA'ya giriş yapamayan öğrenciler ve öğretmenler 'çok kalabalık' uyarısıyla karşılaştı. Peki EBA'da çok kalabalık ne demek?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimiyle başladı. Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu.

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

Sistemdeki uyarı şöyle:

  • Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında.

  • Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…

ebaaa

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