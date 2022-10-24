Ebrar Karakurt annesini paylaştı! İtalya'da gündeme oturdu

Ebrar Karakurt'un pasör çarprazı pozisyonunda yer aldığı Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı, CBF Balducci HR Macerata'yı 3-0 yenerek İtalya'da gündeme oturdu. Türk voleybolcu Ebrar Karakurt, maçın en skorer ismi olduğu için MVP (En İyi Oyuncu) unvanına layık görüldü. Ebrar Karakurt, gururlu gününde annesiyle pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Milli voleybolcu, annesiyle verdiği poza ''Çiçeğimi annem kaptı'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt'un İtalyan Kadın Voleybol Ligi'nde 'En İyi Oyuncu' seçilmesi, sosyal medyada da coşkuyla karşılandı. Kullanıcılar, ''Gururumuzsun Ebrar'', ''Başarıya doymadın'' ve ''İtalya'da Ebrar Karakurt başkadır'' ve ''Kurşun hızında smaç basıyor'' gibi yorumlarda bulundu.



