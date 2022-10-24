MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebrar Karakurt annesini paylaştı! İtalya'da gündeme oturdu

Ebrar Karakurt annesini paylaştı! İtalya'da gündeme oturdu

24.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'ndeki başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. CBF Balducci HR Macerata ile gerçekleşen karşılaşmada maçın yıldızı seçilen Ebrar Karakurt'u annesi yalnız bırakmadı.

Ebrar Karakurt annesini paylaştı! İtalya'da gündeme oturdu

Ebrar Karakurt'un pasör çarprazı pozisyonunda yer aldığı Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı, CBF Balducci HR Macerata'yı 3-0 yenerek İtalya'da gündeme oturdu. Türk voleybolcu Ebrar Karakurt, maçın en skorer ismi olduğu için MVP (En İyi Oyuncu) unvanına layık görüldü. Ebrar Karakurt, gururlu gününde annesiyle pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Milli voleybolcu, annesiyle verdiği poza ''Çiçeğimi annem kaptı'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt İtalya'da gündeme oturdu! Annesiyle poz vermeyi unutmadı

Ebrar Karakurt'un İtalyan Kadın Voleybol Ligi'nde 'En İyi Oyuncu' seçilmesi, sosyal medyada da coşkuyla karşılandı. Kullanıcılar, ''Gururumuzsun Ebrar'', ''Başarıya doymadın'' ve ''İtalya'da Ebrar Karakurt başkadır'' ve ''Kurşun hızında smaç basıyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Ebrar Karakurt annesini paylaştı! İtalya'da gündeme oturdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası dövdü mü? "Camları yumrukladı"Kocası dövdü mü? "Camları yumrukladı"
Minicik şortuyla spor yaptı! Frikiğe aldırmadıMinicik şortuyla spor yaptı! Frikiğe aldırmadı
İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt Vakıfbank Spor Kulübü Oyuncu anne gününde

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

"Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

"Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Bir tek 'adayım' demediği kaldı!

Bir tek 'adayım' demediği kaldı!

İlginizi Çekebilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.