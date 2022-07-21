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  4. Ebrar Karakurt Pınar Deniz'i ti'ye aldı! "Dalgayı yedikten sonra ben"

Ebrar Karakurt Pınar Deniz'i ti'ye aldı! "Dalgayı yedikten sonra ben"

21.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu Pınar Deniz'in birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafı ti'ye alan Karakurt, kısa sürede gündem oldu.

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından en çok söz ettiren sporcular arasında.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt, bu defa çıktığı tatilden yaptığı deniz paylaşımıyla gündemde. Her hareketiyle çok konuşulan Karakurt, geçtiğimiz dün paylaştığı bir videoyla Pınar Deniz'e gönderme yaptı.

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Denizde dalga karşısında devrilen 1,96 boyundaki Ebrar Karakurt, o anları Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

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Ebrar Karakurt, paylaşımına, "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben" notunu düştü.

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Ebrar'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yaptığı yorum Pınar Deniz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma gönderme olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu ebrar , galatasarayda taylan ,bu gokhan cira bizlere birseyler empoze etmeye calisiyor birileri ama neyse ebrar in oldugu bir Türk Milli takimini Taylanin oldugu bir milli takimi cocuklarima izletemem.
Ağzına sağlık bunlar bu tipler gençlik için çocuklar için kültür yozlaşması için birer proje bunlara izin veriliyor bile bile
@nisre_falis_1930 BRAVO VALLAHİ HİSLERİME VE DÜŞÜNCELERİME TERCÜMAN OLDUNUZ. BİRDE ANLAMADIĞIM KADINLARA İLGİ DUYAN BU İDU BELİRSİZ MAHLUĞU NEDEN KADINLARIN SOYUNMA ODASINA ALIRLAR BİLMİYORUM.
@orhanav seni günün şakası ilan ediyorum, hadi hep beraber gülüyoruz. hahahahahahahahahahahaha
@nisre_falis_1930 izletme ve izleme, bana ne, beni ilgilendirmez, onların düşüncesi de seni ilgilendirmez. Düşünceler oynamıyor sahada, ayyıldız var yakada. sen izlemeyince milli takım olmuyor mu? Hatta istersen onların olduğu ülkeyi de terket.
Cinsel eğilimi ve Sporcu başarısından bağımsız olarak çok itici bir tip !!!
dalga değildir o dalga olsa duraman

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