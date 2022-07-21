Ebrar Karakurt Pınar Deniz'i ti'ye aldı! "Dalgayı yedikten sonra ben"

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından en çok söz ettiren sporcular arasında.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt, bu defa çıktığı tatilden yaptığı deniz paylaşımıyla gündemde. Her hareketiyle çok konuşulan Karakurt, geçtiğimiz dün paylaştığı bir videoyla Pınar Deniz'e gönderme yaptı.

Denizde dalga karşısında devrilen 1,96 boyundaki Ebrar Karakurt, o anları Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

Ebrar Karakurt, paylaşımına, "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben" notunu düştü.

Ebrar'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yaptığı yorum Pınar Deniz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma gönderme olarak yorumlandı.

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