Ebrar Karakurt Türkiye'ye dönecek mi? İlk kez yanıtladı

Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyeri ve özel hayatına dair soruları yanıtladı.

''TÜRKİYE'DE OYNAMA PLANIM YOK''

Ebrar Karakurt, bir takipçisinden gelen ''Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?'' sorusuna ''Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir'' sözleriyle yanıt verdi.

Karakurt, sık sık sakatlıklarla sınanan takımı hakkında ise ''Benim kurşun döktürmek gibi bir planım var ama gel de bunu İtalyanlara anlat'' ifadelerini kullandı.

Yıldız voleybolcu, İtalya'da kebapların hindi etinden yapıldığını ve bu tadı beğenmediğini de sözlerine ekledi.



