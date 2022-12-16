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  4. Ebrar Karakurt Türkiye'ye dönecek mi? İlk kez yanıtladı

Ebrar Karakurt Türkiye'ye dönecek mi? İlk kez yanıtladı

16.12.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar oynadığı Vakıfbank Spor Kulübü'nden sonra İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ebrar Karakurt, ''Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Ebrar Karakurt Türkiye'ye dönecek mi? İlk kez yanıtladı

Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyeri ve özel hayatına dair soruları yanıtladı.

''TÜRKİYE'DE OYNAMA PLANIM YOK''

Ebrar Karakurt, bir takipçisinden gelen ''Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?'' sorusuna ''Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir'' sözleriyle yanıt verdi.

Ebrar Karakurt ''Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?'' sorusuna yanıt verdi

Karakurt, sık sık sakatlıklarla sınanan takımı hakkında ise ''Benim kurşun döktürmek gibi bir planım var ama gel de bunu İtalyanlara anlat'' ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt Türkiye'ye dönmek istiyor mu? Bakın ne yanıt verdi

Yıldız voleybolcu, İtalya'da kebapların hindi etinden yapıldığını ve bu tadı beğenmediğini de sözlerine ekledi.

Ebrar Karakurt Türkiye'ye dönmek istiyor mu? Bakın ne yanıt verdi


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