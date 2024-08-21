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  4. Ebrar Karakurt'un babası evlendi! Babasının nikah şahidi oldu, düğünde yerinde duramadı

Ebrar Karakurt'un babası evlendi! Babasının nikah şahidi oldu, düğünde yerinde duramadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 10:45
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Voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Ebrar Karakurt'un babası evlendi. Ünlü voleybolcunun düğündeki halleri dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'un babası evlendi! Babasının nikah şahidi oldu, düğünde yerinde duramadı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyada adından söz ettiren bir isim. Gerke başarılı kariyeri gerekse özel hayatı gündemden düşmüyor.

Ebrar'ın son olarak babasıyla dans ettiği anlar gündeme gelmişti. Meğerse o anlar Ebrar Karakurt'un babasının düğünündenmiş...

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Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi.

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Ebrar Karakurt babasıyla dans etti! Sosyal medya yıkıldı: Ağladık be! Ebrar Karakurt babasıyla dans etti! Sosyal medya yıkıldı: Ağladık be!

Ebrar Karakurt babasının nikah şahidi de oldu. Babasını bir an olsun yalnız bırakmayan voleybolcunun o anları da sosyal medyada öne çıktı.

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Balıkesir’de gerçekleşen düğüne çok sayıda kişi katılırken Ebrar Karakurt, düğünde adeta coştu. Göbek attığı anlar sosyal medyada gündem olan Ebrar Karakurt düğünde bir an olsun oturmadı.

Ebrar Karakurt'un siyah gömlek pantolon tarzı da dikkat çekti.

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Ebrar Karakurt
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