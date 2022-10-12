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Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! ''Ülkeye dönmek istemiyorum''

12.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan İmge, kalbini fenomen Buse Plan'a kaptırdı. Buse Plan, sevgilisi İmge ile verdiği yatak pozuna gelen yorumlar sonrası suskunluğunu bozdu. İkilinin yatak göndermesi, dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! ''Ülkeye dönmek istemiyorum''

Ebrar Karakurt'un eski aşkı imge, yeni sevgilisi Buse Plan ile verdiği yatak pozu sonrası, dikkat çeken bir göndermede bulundu. İmge, sevgilisi Buse Plan ile koltukta verdiği sarmaş dolaş pozuna ''Koltuk pozu'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! Fenomen aşkıyla sarmaş dolaş

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İmge ve Buse Plan'ın bir hostelde verdikleri yatak pozu, büyük ses getirmişti. Buse Plan, gelen tepkiler sonrası yalnızca hostel deneyimlerini paylaştıklarını, yatakta verdikleri pozun yanlış yerlere çekildiğini dile getirdi.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! Fenomen aşkıyla sarmaş dolaş

''ÜLKEYE DÖNMEK İSTEMİYORUM''

''Bu zihniyet yüzünden ülkeye dönmek istemiyorum'' diyen Buse Plan, ''Ülkeyi Seren Serengil yönetiyor sanki'' diyerek gelen eleştirilere sitem etmişti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! Fenomen aşkıyla sarmaş dolaş

Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İmge, bir dönem TikTok fenomeni Devinsu ile de aşk yaşamıştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! ''Bu ülkeye dönmek istemiyorum''

Olaylı bir şekilde ayrılan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, birbirlerine yaptıkları göndermelerle magazin basınını uzun bir süre meşgul etti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! ''Bu ülkeye dönmek istemiyorum''

Ebrar Karakurt'un sonrasında oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! ''Bu ülkeye dönmek istemiyorum''


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çokta lazım değilsin ülke senin gibi birinden kurtulmuş olur

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