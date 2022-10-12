Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'den yatak göndermesi! ''Ülkeye dönmek istemiyorum''

Ebrar Karakurt'un eski aşkı imge, yeni sevgilisi Buse Plan ile verdiği yatak pozu sonrası, dikkat çeken bir göndermede bulundu. İmge, sevgilisi Buse Plan ile koltukta verdiği sarmaş dolaş pozuna ''Koltuk pozu'' notunu düştü.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İmge ve Buse Plan'ın bir hostelde verdikleri yatak pozu, büyük ses getirmişti. Buse Plan, gelen tepkiler sonrası yalnızca hostel deneyimlerini paylaştıklarını, yatakta verdikleri pozun yanlış yerlere çekildiğini dile getirdi.

''ÜLKEYE DÖNMEK İSTEMİYORUM''

''Bu zihniyet yüzünden ülkeye dönmek istemiyorum'' diyen Buse Plan, ''Ülkeyi Seren Serengil yönetiyor sanki'' diyerek gelen eleştirilere sitem etmişti.

Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İmge, bir dönem TikTok fenomeni Devinsu ile de aşk yaşamıştı.

Olaylı bir şekilde ayrılan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, birbirlerine yaptıkları göndermelerle magazin basınını uzun bir süre meşgul etti.

Ebrar Karakurt'un sonrasında oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.



