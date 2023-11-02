Ebrar Karakurt'un eski takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümündeki sır perdesi aralandı! İstanbul'daki otelin camından düşerek hayatını kaybetmişti

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'la birlikte İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen 19 yaşındaki İtalyan voleybolcu Julia Ituma, 12 Nisan günü Eczacıbaşı ile oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali maçı sonrası Üsküdar'da kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olup olmadığı büyük bir titizlikle araştırılırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

TAKIM ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINDI

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre lobi görevlisi, 05.30 sırasında bir ses duyduğunu ancak bir olumsuzluk fark etmediğini ve yolcu almaya gelen araç sürücüsünün yerde bir kişi olduğunu söylemesi üzerine ambulansı aradığını söyledi.

Olayın yaşandığı saatlerde uyuduğunu belirten Ituma'nın takım ve oda arkadaşı Lucia Varela Gomez, 01.30 gibi uyuduğunu söyleyerek, "Bir sıkıntısı olduğunu söylemedi. O da uyumuştu. 06.00 sıralarında kapım çalınca uyandım. Julia'yı görüp görmediğimi sordular. Atladığını böyle öğrendim" dedi.

Takım arkadaşı ve yakın arkadaşı olan Gaia Giovannini ise maçtan sonra restoranda Ituma ile görüştüklerini dile getirerek, "Bildiğim kadarıyla sağlık sıkıntısı yoktu. Bir kaç gün önce antrenmandan sonra gözlerini biraz yaşlı gördüm ama bana bir şey söylemedi" diye konuştu.

OTOPSİ RAPORU YAYINLANDI

Otel koridorundaki görüntü kayıtlarında Ituma'nın yavaş hareketlerle yürüyerek odasının önüne geldiği, eğilip duvara yaslanarak yere oturduğu, kafasını dizlerine kapayarak beklediği anlatıldı. Otelin dışını gösteren kayıtlarda ise çatı saçağına çarparak yere düştüğü belirtildi. Otopsi raporunda Ituma'nın beden travmasına bağlı, pelvis kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Tüm bu delillerden hareketle savcılık, genç voleybolcunun psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys (Güle güle çocuklar)" şeklinde bir paylaşım yaptığını belirtti. 05.30 sıralarında kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Ituma'ya başkasının zarar verdiğine, intihara yönlendirdiğine, yardım ettiğine, ya da intihar kararını kuvvetlendirdiğine dair somut, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği belirten savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi.