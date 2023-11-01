Filmleri aratmayacak bir aşk hikayesi! İntihara teşebbüs eden Çinli kadın hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi... Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

Çin'in Fuzhou kentindeki bir apartmanda yaşanan olay günlerce ülke gündemindeki yerini korumuştu. İsmi açıklanmayan bir kadın evinin balkonunda tehlikeli bir şekilde duruyordu ve hayatına son vermeyi düşünüyordu. O sırada olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık görevlileri geldi.

ELİNİ SIKI SIKI TUTTU

İtfaiye ekiplerinin ikna çabalarına rağmen bir anlık hareketle kendisini boşluğa bırakan kadın pişman olarak pencerenin pervazına tutundu. O anda ise bir bir itfaiye görevlisi genç kadının elini sıkı sıkı tutarak içeri çekmeyi başardı. Olaydan 3 ay sonra hayatına son vermek isteyen kadın ve kendisini kurtaran itfaiye görevlisi evlendi. Düğünlerine o gün kurtarma operasyonda yer alan diğer görevliler de katıldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşılan aşk hikayesi kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle sevimli bir aşk hikayesini duyduğuma sevindim. Bu kadın şu anki kocasıyla tanıştıktan sonra çok daha iyi olmalı. Onlara sonsuz mutluluklar diliyorum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Cankurtaran, kadının kalbindeki karanlığı dağıtan bir ışık huzmesi oldu. Neler yaşadı bilmiyorum ama umarım hayatına daha çok güvenir ve sevdiğiyle sağlıklı bir yaşam sürer." yorumunu ekledi.