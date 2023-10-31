Canlı yayında zor anlar! Muhabirin arkasına geldi... Bir anda ceketinin önünü açıp göğüslerini gösterince gündem yarattı

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Pazartesi akşamında Sportitalia için haber yaptığı sırada bir grup taraftarın yanına gelmesiyle zor anlar yaşadı. Palmeri'nin etrafını canlı yayında çevreleyen taraftarlar önce slogan attı ve ardından ise kendi aralarında konuşmaya başladı. İtalyan gazetecinin kontrollü bir şekilde arka planda yaşananları takip etmeye çalıştığı anda kimsenin beklemediği bir gelişme oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın muhabirin arkasına geçerek bir anda canlı yayında göğüslerini gösterdi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.