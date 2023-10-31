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    4. Canlı yayında zor anlar! Muhabirin arkasına geldi... Bir anda ceketinin önünü açıp göğüslerini gösterince gündem yarattı

    Canlı yayında zor anlar! Muhabirin arkasına geldi... Bir anda ceketinin önünü açıp göğüslerini gösterince gündem yarattı

    31.10.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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    İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri canlı yayında zor anlar yaşadı. Sportitalia için haber yaptığı sırada Palmeri'nin yayını bir grup tarafından kesildi. Muhabirin arkasına geçen kadın canlı yayında ceketinin önünü açarak bir anda göğüslerini gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem yaratırken herkesi de şaşkına çevirdi.

    Canlı yayında zor anlar! Muhabirin arkasına geldi... Bir anda ceketinin önünü açıp göğüslerini gösterince gündem yarattı

    İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Pazartesi akşamında Sportitalia için haber yaptığı sırada bir grup taraftarın yanına gelmesiyle zor anlar yaşadı. Palmeri'nin etrafını canlı yayında çevreleyen taraftarlar önce slogan attı ve ardından ise kendi aralarında konuşmaya başladı. İtalyan gazetecinin kontrollü bir şekilde arka planda yaşananları takip etmeye çalıştığı anda kimsenin beklemediği bir gelişme oldu.

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    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın muhabirin arkasına geçerek bir anda canlı yayında göğüslerini gösterdi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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