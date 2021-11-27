Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den ev hali paylaşımı!

Kariyerinden ziyade özel hayatıyla gündeme oturan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyada da ilgiyle takip edilen isimlerden biri. Bir dönem, gelen tepkiler üzerine kız arkadaşı ile verdiği pozları silen Karakurt, artık aşkını göz önünde yaşıyor. Karakurt'un sevgilisi İmge, voleybolcu sevgilisinin ev halini takipçileriyle paylaştı.

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olmuştu.

Mayıs ayında Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık anlaşma imzalayan voleybolcu, sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.



