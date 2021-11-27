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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den ev hali paylaşımı!

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den ev hali paylaşımı!

27.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve sevgilisi, sosyal medyada da epey aktif olan isimler arasında yer alıyor. Karakurt'un kız arkadaşı İmge, voleybolcu sevgilisinin ev halini paylaştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den ev hali paylaşımı!

Kariyerinden ziyade özel hayatıyla gündeme oturan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyada da ilgiyle takip edilen isimlerden biri. Bir dönem, gelen tepkiler üzerine kız arkadaşı ile verdiği pozları silen Karakurt, artık aşkını göz önünde yaşıyor. Karakurt'un sevgilisi İmge, voleybolcu sevgilisinin ev halini takipçileriyle paylaştı.

İmge'den yeni paylaşım! Sevgilisi Ebrar Karakurt'un ev halini paylaştı!

İmge'den yeni paylaşım! Sevgilisi Ebrar Karakurt'un ev halini paylaştı!

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olmuştu.

İmge'den yeni paylaşım! Sevgilisi Ebrar Karakurt'un ev halini paylaştı!

Mayıs ayında Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık anlaşma imzalayan voleybolcu, sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.

İmge'den yeni paylaşım! Sevgilisi Ebrar Karakurt'un ev halini paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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