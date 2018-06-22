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Ebru Destan 2 yıldır boşanamıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Destan 2011 yılında evlendiği iş insanı eşi Mete Okay İnan’a 2 yıl önce açtığı boşanma davası devam ediyor. Bakırköy 3. Aile Mahkemesi’nde çekişmeli olarak süren boşanma davasında oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi.

Ebru Destan 2 yıldır boşanamıyor

Galerici İnan'la 2011'de evlenen ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunan eski manken Ebru Destan 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açmıştı. Gizlilik kararı olan dava 2 yıldır sürerken mal paylaşımı, nafaka gibi gerekçeler yüzünden çekişmeli olarak devam ediyor.

Bakırköy 3. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmasına Destan’la birlikte tanık olarak gösterdiği bir arkadaşı ve oyuncu Başak Sayan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya Mete Okay İnan ise gelmedi.

DESTAN: ‘ALACAK VERECEK KONULARI’

Davada gizlilik kararı olduğunu belirterek açıklama yapamayacağını söyleyen Destan, davanın uzun zamandır devam etmesine ilişkin “Alacak verecek konuları” dedi.

Gergin olduğu gözlenen Ebru Destan, adliyeden arkadaşları ve avukatlarıyla ayrıldı.

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Ebru Destan Ebru Destan boşanma

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