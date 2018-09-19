Ebru Gündeş hakkında dikkat çeken iddia: Amerika'ya ikinci kez anne olmaya gitti

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Esin Övet, bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya attı. Ebru Gündeş'in ikinci kez anne olmak istediğini belirten Övet, "VIP'den özel izinle gidişi falan konuşula dursun asıl duyduğuma göre Ebru Gündeş tekrar anne olmak istiyor. Çok kez bu konuda doktorlarla görüşen ve yardımlar alan Ebru Gündeş'in bu gidiş, gelişlerinden sonra bir bebek müjdesi gelir belli mi olur? Daha doğrusu olur mu olur? Olursa hiç şaşırmayacağım. Çünkü son yıllarda hiçbir şeye gerçekten hiç ama hiç şaşırmıyorum" ifadelerine yer verdi.

Zarrab'a yemekte eşlik eden kadının da, Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıkmıştı. Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken Ebru Gündeş'in deAmerika'ya giderek Zarrab ile görüştüğü haberleri yayılmaya başlandı.

İşte Esin Övet'in yazındaki ilgili kısım;

7 Haziran 2018 tarihinde bu köşeden Ebru Gündeş'in iki yıl aradan sonra ilk kez Reza Zarrab'ı ziyarete gittiğini yazmıştım. Ve o gidiş sonrasında Ebru Gündeş'in sık sık Reza Zarrab'ı ziyarete gittiğini cümle alem biliyor.

Ki bu gidişleri bilmeyen yok.

Bu gidişler sürpriz değil. Sürpriz olan iki yıl aradan sonra ilk gidişiydi ve zincirleri kırıp Reza Zarrab ile ilk buluşmasıydı. O buluşma sonrası defalarca geldi. Şu ara Ebru Gündeş yine Amerika'da ve eşi Reza Zarrab ile görüşüyor.

VIP'den özel izinle gidişi falan konuşula dursun asıl duyduğuma göre Ebru Gündeş tekrar anne olmak istiyor.

Çok kez bu konuda doktorlarla görüşen ve yardımlar alan Ebru Gündeş'in bu gidiş, gelişlerinden sonra bir bebek müjdesi gelir belli mi olur?

Daha doğrusu olur mu olur?

Olursa hiç şaşırmayacağım. Çünkü son yıllarda hiçbir şeye gerçekten hiç ama hiç şaşırmıyorum.





