MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi, ihanet iddiaları gündem oldu! Eski eş patladı

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi, ihanet iddiaları gündem oldu! Eski eş patladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.02.2024 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir ilişkisi gündeme bomba gibi düştü. Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in nikahından kareler gündeme gelince ihanete uğradığı iddia edilen eski eş patladı.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi, ihanet iddiaları gündem oldu! Eski eş patladı

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, Dubai'de evlendi. Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Gündeş ve Özdemir'in evlendiği dakikalarda Kabaklı'nın Instagram'dan, "Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" sözleri gündem olmuştu.

Ekran Alıntısı

İhanete uğradığı iddia edilen Selin Kabaklı Posta'ya konuştu. 2002 Best Model Güzeli olan 36 yaşındaki bir çocuk annesi, "Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Aşk pozuna yorum yağdı! "Survivor'da..." Aşk pozuna yorum yağdı! "Survivor'da..."

"Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun."

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı3 ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı
Kızı Duru büyüdü! 'Annesinin kopyası' Kızı Duru büyüdü! 'Annesinin kopyası'
Aşk pozuna yorum yağdı! "Survivor'da..."Aşk pozuna yorum yağdı! "Survivor'da..."
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş yaşında
En Çok Okunan Haberler
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum

Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum

CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.