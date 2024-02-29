Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi, ihanet iddiaları gündem oldu! Eski eş patladı

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, Dubai'de evlendi. Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Gündeş ve Özdemir'in evlendiği dakikalarda Kabaklı'nın Instagram'dan, "Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" sözleri gündem olmuştu.

İhanete uğradığı iddia edilen Selin Kabaklı Posta'ya konuştu. 2002 Best Model Güzeli olan 36 yaşındaki bir çocuk annesi, "Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun."





