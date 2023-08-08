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Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu... Görenler şoke oldu!

08.08.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü sesi, sahne tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in bir kız kardeşi olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Ünlü şarkıcı babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi ile yıllardır görüşmüyor. Ünlü ismin, gözlerden uzak yaşayan kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Gündeş özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edilen Gündeş'in babasıyla olan dargınlığı hep gündemdeydi. Yıllarca babasıyla konuşmayan Gündeş, babası Remzi Gündeş'i 18 Eylül 2022 tarihinde toprağa verdi.

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Ebru Gündeş'in yıllar sonra bir kız kardeşi olduğu da ortaya çıktı. Gündeş'in kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ebru Gündeş 2

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi.

Ebru Gündeş 3

Ancak, Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile yıllardır görüşmüyor.

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İddialara göre; Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

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