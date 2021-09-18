Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! "Bazen..."

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ebru G\u00fcnde\u015f, sosyal medya hesab\u0131ndan takip\u00e7ileriyle makyajs\u0131z bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. \n\n Ebru G\u00fcnde\u015f ve Meryem Uzerli kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 oynad\u0131\n \nPayla\u015f\u0131m\u0131na "Bazen..." notunu d\u00fc\u015fen \u00fcnl\u00fc ismin foto\u011fraf\u0131na takip\u00e7ilerinden binlerce yorum ve be\u011feni geldi. \n\n\n Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn makyajs\u0131z halini payla\u015ft\u0131!\n
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