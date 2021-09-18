MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! "Bazen..."

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! "Bazen..."

18.09.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabında 6,7 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, takipçileriyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim bu kez makyajsız haliyle kameraların karşısına geçti.

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! "Bazen..."

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı oynadıEbru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı oynadı

Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen ünlü ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

Ekran Alıntısı

Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı!Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı evli yönetmenle sarmaş dolaşYasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı evli yönetmenle sarmaş dolaş
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Tarkan kızı Liya için tütü giydi: Cool baba olmaya çalışırken...Tarkan kızı Liya için tütü giydi: Cool baba olmaya çalışırken...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Türkiye'den 9 ülkeye sert tepki

Türkiye'den 9 ülkeye sert tepki

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Sarmaş dolaş yakalanınca muhabirlere saldırdı

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Sarmaş dolaş yakalanınca muhabirlere saldırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Oğlu kocaman oldu! Mezuniyetten paylaştı

Oğlu kocaman oldu! Mezuniyetten paylaştı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Vücudunu saran kıyafeti ve dekoltesiyle şaşı etti

Vücudunu saran kıyafeti ve dekoltesiyle şaşı etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.