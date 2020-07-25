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Ebru Polat'a gizli hayrandan hediye! 'Ne kadar ucuz...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs karantinası sonrası alınan normalleşme kararıyla birlikte konserlerine dönen Ebru Polat'a gizli hayranı hediye gönderdi. Hayranının gönderdiği çiçekleri paylaşan Polat hayranlarını ikiye böldü.

Ebru Polat'a gizli hayrandan hediye! 'Ne kadar ucuz...'

Yaptığı danslarla ve bikinili paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Ebru Polat koronavirüs sonrası normalleşme kararıyla konserlerine başladı. Polat kendisine gizli hayranından gelen çiçekleri sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin dikkatini çekti. Polat gelen çiçekleri paylaşarak "Gizli hayranımdan, Hatay konserime gelen sabah sürprizleri" notunu düştü.

Polat'ın bu paylaşımına bazı takipçileri ise inanmadı.

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Ebru Polat kendisine yapılan "En sevdiği mavi gülleri kendisine yollamış komiksin he bir de sürekli sevgilim var deyip herkese yeşil ışık yakman da tuhaf ve anlamsız. Çok ucuz gösteriyor seni" yorumuna ise kızdı. Polat takipçisine şu yanıtı verdi:

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"Ne kadar çaresizce değil mi? Bunu düşünebiliyor sanki benim bunu ihtiyacım var. Kendisi belli ki gizli hayran ama kötü olmayı tercih ediyor halbuki iyi olsan ne olur ki."

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