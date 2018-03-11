Ebru Polat’a sürpriz evlilik teklifi

Hayranları tarafından sık sık özel mesajlara, evlilik tekliflerine maruz kalan seksi şarkıcı bu sefer sır gibi sakladığı sevgilisinden teklif aldı

Bunu da kabul etmedi

1 / 5 Şarkıcı Ebru Polat’a adını sır gibi sakladığı sevgilisi tarafından lüks bir otelde hazırlanan Kadınlar Günü sürprizi şaşırttıx

2 / 5 Ebru Polat, iki gün boyunca hazırlık yapan; 500 balon, 200 gül, ismine özel pastalar ve 1000 tane mumla evlilik teklifi yapan sevgilisine 'hayır' yanıtını verdi.

3 / 5 Ebru Polat otel odasının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

4 / 5 EBRU POLAT KİMDİR? 2007 yılında piyasaya sürdüğü "Çetin Ceviz" isimli ilk albümü ile ünlü olan Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Ebru Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı.