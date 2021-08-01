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  4. Ebru Polat Bodrum'da yazlık kiraladı! Villanın kirası şoke etti

Ebru Polat Bodrum'da yazlık kiraladı! Villanın kirası şoke etti

01.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat Bodrum'dan yazlık kiraladı. Polat'ın yazlığının kirası dudak uçuklattı.

Ebru Polat Bodrum'da yazlık kiraladı! Villanın kirası şoke etti

Son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini alan Ebru Polat iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ebru Polat yaz için Bodrum'u tercih etti. Bodrum'dan ev kiralayan Polat'ın kirası olay oldu. Yalıkavak'ta lüks bir villa tercih eden Polat aylık 100 bin lira kira ödüyor. Polat "İstanbul'da ev almayı seviyorum burada ise kiralamayı. Yazlığa gidip o kadar yatırım yapmam" dedi.

Ebru Polat açıklamasının devamında "Bodrum'a artık yatırım yapacağım fark ettim ki buraya yatırım yapmak daha karlıymış" demesi de dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Ebru Polat
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