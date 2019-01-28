MAGAZİN

Ebru Polat canlı yayında rezil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Ebru Polat konuk oldu. Çok güzel sarma sardığını söyleyen Polat, canlı yayında rezil oldu.

Ebru Polat canlı yayında rezil oldu

Ebru Polat '2.Sayfa' programına konuk oldu. Program öncesi evinin kapılarını muhabirlere açan şarkıcı, günün büyük bölümünü mutfakta geçirdiğini söyledi.

Yemek konusunda da marifetli olduğunu belirten Polat, hazırladığı yemekleri muhabirlere ikram etti.

Capture

CANLI YAYINDA SARMA SARMAYA ÇALIŞTI

Polat'ın yemek konusunda marifetli olduğuna programın sunucuları inanmadı.

Sarma malzemelerini stüdyoya getiren ekip canlı yayında Ebru Polat'a sarma sardırdı. 'Ev işlerini küçük yaşta öğrendim' diyen şarkıcının o anları çok konuşuldu.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Ebru Gündeş'e haciz şokuEbru Gündeş'e haciz şoku
Yılmaz Erdoğan eski eşini yalnız bırakmadı Yılmaz Erdoğan eski eşini yalnız bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Ebru Polat sarma

En Çok Okunan Haberler

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Maduro'yu devirebilmek için bunları yapmış! Tek tek açıkladı

Maduro'yu devirebilmek için bunları yapmış! Tek tek açıkladı

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Seren Serengil'in çocuk hayali gerçek oldu!

Seren Serengil'in çocuk hayali gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reza Zarrab borcunu ödemedi! Ebru Gündeş'e haciz şoku

Ebru Gündeş'e haciz şoku

Yılmaz Erdoğan eski eşini yalnız bırakmadı

Yılmaz Erdoğan eski eşini yalnız bırakmadı

Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım

Hayatımın en duygu yüklü tarihi…

Victoria Beckham oğlunun Rita Ora ile aşk yaşadığını duyunca...

Dünyaca ünlü çiftin oğluyla aşk yaşaması olay oldu

Sevgisiyle sokak ortasında kavga eden İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe'den açıklama

Sevgilisi tarafından darp edilmişti! Açıklama geldi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler 2 itirafı

Organize İşler 2 itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.