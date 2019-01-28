Ebru Polat canlı yayında rezil oldu

Ebru Polat '2.Sayfa' programına konuk oldu. Program öncesi evinin kapılarını muhabirlere açan şarkıcı, günün büyük bölümünü mutfakta geçirdiğini söyledi.

Yemek konusunda da marifetli olduğunu belirten Polat, hazırladığı yemekleri muhabirlere ikram etti.

CANLI YAYINDA SARMA SARMAYA ÇALIŞTI

Polat'ın yemek konusunda marifetli olduğuna programın sunucuları inanmadı.

Sarma malzemelerini stüdyoya getiren ekip canlı yayında Ebru Polat'a sarma sardırdı. 'Ev işlerini küçük yaşta öğrendim' diyen şarkıcının o anları çok konuşuldu.

