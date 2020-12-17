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  4. Ebru Polat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Ebru Polat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

17.12.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat hayvan hakları yasası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! Polat açıklamasında "Yasa çıkmadığı için sizlere serzeniş yerine çok rica ediyoruz gerekirse yalvarıyoruz" dedi.

Kendi markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık paylaşım yapan Polat'ın gündeminde şiddete ve işkenceye maruz kalan hayvanlar var.

Hayvanlara uygulanan şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini düşünen Ebru Polat bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Bir video çeken Polat açıklamasında şunları söyledi:

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"Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz... Sizlerin hayvanlara karşı ne kadar merhametli olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Yasa çıkmadığı için sizlere serzeniş yerine çok rica ediyoruz gerekirse yalvarıyoruz. Hayvanlar kanunda mal olarak geçiyor onlar mal değil onlar canlı ve Allah'ın sessiz kulları...

Dinimiz bize onların Allah'ın sessiz kulları olduğumuzu söylüyor ise biz dinimizi dinlemek ve uymak zorundayız. Cani insanlar bu yasalardan dolayı büyük cesaret alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz lütfen sizden rica ediyoruz bu yasa çıksın artık."


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