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Ebru Polat Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizden başka sığınabilecek kimsemiz yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 16:25 | Son Güncelleme

Dansları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat Pınar Gültekin cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Polat paylaşımında idam cezası istedi.

Ebru Polat Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizden başka sığınabilecek kimsemiz yok'

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla ve danslarıyla gündem olan Ebru Polat Pınar Gültekin cinayeti sonrası bir paylaşım yaptı. Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetin ardından Polat paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundu.

Ebru Polat açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan sizin kadınlarımıza olan merhametinizi, vicdanınızı hepimiz biliyoruz, sizden başka şikayet edebilecek, sığınabilecek kimsemiz yok. Kadın şiddetini yapanlara idam cezası istiyoruz. Bir avukat olarak; idamın insan haklarına aykırı bir durum olduğunu biliyorum ama bunu yapanlar zaten insan değil o yüzden bunu istiyorum. Kadınlarımızı kurtarın LÜTFEN!

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Biz artık bu şiddetten çok yorulduk. Her şiddet gören hemcinsimde canımdan can gitmeye başladı.... Sesimizi duyun.... Şu anda kim bilir kaç işkence gören kadın var... Onların adına sesimizi duyun" dedi.

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