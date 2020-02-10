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  4. Ebru Polat'dan dans şov! Göğüs dekoltesi ikiye böldü

Ebru Polat'dan dans şov! Göğüs dekoltesi ikiye böldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yine dansıyla gündeme oturdu. Ebru Polat önce konserinde sonra ise aracında Murda'nın yeni şarkısıyla dans ettiği anları paylaştı. Polat'ın göğüs dekoltesi şovu ise hayranlarını mest etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat, son olarak peş peşe dans videolarını paylaştı. Ticaretin yanı sıra konserlerine de hız kesmeden devam eden şarkıcı, önce konserinde dans etti sonra da VIP aracında şov yaptı.

Ezhel ve Reynmen'in şarkılarıyla ettiği danslarla adından söz ettiren Ebru Polat, son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan Murda'nın 'Eh Baba' isimli şarkısıyla da dans etti.

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Polat, VIP minibüsünde seyahat ederken şarkıyı son ses açtıran dans etti. Bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, "Bodrum'dan İzmir'e konser dönüşü yollarda eğlene eğlene.... Ee yeni şarkı çıkmış bensiz olmaz biliyorsunuz" notunu yazdı.

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Polat'ın dans videosunu gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye ayrıldı. Bir kısım Polat'ın dekolteli kıyafetiyle dans ettiği videosunun paylaşmasını gereksiz bulurken bir kısım da çok güzel dans ettiğini söyleyerek övgüler yağdırdı.

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