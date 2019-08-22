Ebru Polat dekoltesini gösterdi beğeni yağdı

Ebru Polat, sosyal medya paylaşımları ve ünlü isimlere ilişkin yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hukuk eğitimi almasına rağmen kariyerini müzik alanında sürdüren Ebru Polat’ın her paylaşımı olay oluyor. son günlerde yoğun konser temposu sebebiyle çok çalışan Polat paylaşımlarını daha da artırdı. Polat giydiği kıyafetleri takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Ünlü isim son olarak konser öncesi hazır olduğunu belirten bir paylaşım yaptı! Polat paylaşımda göğüs dekoltesiyle şovunu yaptı ve göğüslerini göstererek "sallıyor" dedi.

Polat'a takipçilerinden "abartıyorsun" yorumları geldi.

Polat geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir mesajı ifşa etmiş ve bu tarz mesajlar atanlara ise gözdağı vermişti.

