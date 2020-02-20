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Ebru Polat palalı saldırgan Sabri Çelebi ile Dubai tatilinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 09:53 | Son Güncelleme

Ebru Polat'ın Dubai tatili olay olmaya devam ediyor. Gezi olayları sırasında elindeki palayla göstericilere saldırdığı, polise direndiği ve sonrasında kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçladığı firari Sabri Çelebi ile Ebru Polat'ın Dubai'deki eğlence görüntüleri ortaya çıktı.

Ebru Polat Dubai tatiliyle gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz günlerde annesiyle gittiği tatilden mayolu pozlarını paylaşan Ebru Polat son olarak da yaptığı paylaşımda yer alan kişiyle gündem oldu. Çünkü Polat'ın vakit geçirdiği kişi Gezi olayları sırasında gündemde olan bir isimdi...

Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi'nin Dubai'de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat'la samimi görüntülerini yayınlaması gündem oldu. Palalı saldırı davasında ceza almasına rağmen Fas'a kaçtığı belirtilen firari Sabri Çelebi'nin aynı zamanda kuzenine kurulan kanlı bir pusunun azmettiricisi olduğu iddialarından da aranıyordu.

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EBRU POLAT'IN SIR GİBİ SAKLADIĞI SEVGİLİSİ Mİ?

Polat'ın tatile gittiği sevgilisini sır gibi saklıyor olması gündeme gelmişti. Şimdilerde Polat'ın sakladığı sevgilisinin Sabri Çelebi olduğu iddia ediliyor!

Ebru Polat'ı çıldırtan yorum! 'Zengin adam kovalasam...'Ebru Polat'ı çıldırtan yorum! 'Zengin adam kovalasam...'

Ebru Polat, bir süredir ailesiyle birlikte gittiğini söylediği Dubai tatilinde yüzünü göstermediği bir işadamıyla tatil fotoğrafları paylaşıyordu. Fakat Sabri Çelebi, kendi instagram hikayesinden Ebru Polat ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini paylaşınca akıllara, o işadamı Gezi Parkı olaylarının palalı saldırganı Sabri Çelebi mi sorusu geldi.

SABRİ ÇELEBİ KİMDİR?

Şişli, Yayla Mahallesi'nde 5 Temmuz 2019 tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kendisini kuzeni "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin vurdurduğunu iddia etmişti.

Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ziver Çelebi'nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işlettiği, daha sonra Ziver Çelebi'nin Sabri Çelebi'nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladığı, bu nedenle de aralarında husumet çıktığı belirlenmişti. Ziver Çelebi'nin poliste verdiği ifadesinde "Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti" dediği öğrenilmişti.

Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y. (25), Ferhat D. (19), Mustafa B.(20) ve Mahsun T.'yi gözaltına almıştı. Şişli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

GEZİ'NİN PALALI SALDIRGANI: SABRİ ÇELEBİ

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane'de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik'in kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsini istemişti.

Çelebi, Gezi olayları sonrası kendisi için açılan davadan hemen önce Fas'a kaçmış, konuyla ilgili olarak da 'kaçmadığını' ve 'ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini' ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat, Sabri Çelebi,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU ADAM HEMEN SAKIVERİLMİŞTİ ÇOK İYİ HATIRLIYORUM,O DUBAİ’DE LÜKS İÇİNDE YAŞARKEN DİĞERLERİ YILLARDIR HAPİSTE,ÇIKARDIKLARINIDA TEKRAR TUTUKLUYORLAR ŞİMDİ,SERBEST BIRAKANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILIYOR.YAZIKLAR OLSUN.BU CANİYEDE ÖDÜL VERİLMİŞ BELLİ.
Sabriyi tanıtmışsınız haberde de, Ebru Polat kim asıl? Ne iş yapar, ilmi nedir? Neden haber oluyor?
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