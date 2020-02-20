Ebru Polat palalı saldırgan Sabri Çelebi ile Dubai tatilinde!

Ebru Polat Dubai tatiliyle gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz günlerde annesiyle gittiği tatilden mayolu pozlarını paylaşan Ebru Polat son olarak da yaptığı paylaşımda yer alan kişiyle gündem oldu. Çünkü Polat'ın vakit geçirdiği kişi Gezi olayları sırasında gündemde olan bir isimdi...

Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi'nin Dubai'de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat'la samimi görüntülerini yayınlaması gündem oldu. Palalı saldırı davasında ceza almasına rağmen Fas'a kaçtığı belirtilen firari Sabri Çelebi'nin aynı zamanda kuzenine kurulan kanlı bir pusunun azmettiricisi olduğu iddialarından da aranıyordu.

EBRU POLAT'IN SIR GİBİ SAKLADIĞI SEVGİLİSİ Mİ?

Polat'ın tatile gittiği sevgilisini sır gibi saklıyor olması gündeme gelmişti. Şimdilerde Polat'ın sakladığı sevgilisinin Sabri Çelebi olduğu iddia ediliyor!

Ebru Polat, bir süredir ailesiyle birlikte gittiğini söylediği Dubai tatilinde yüzünü göstermediği bir işadamıyla tatil fotoğrafları paylaşıyordu. Fakat Sabri Çelebi, kendi instagram hikayesinden Ebru Polat ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini paylaşınca akıllara, o işadamı Gezi Parkı olaylarının palalı saldırganı Sabri Çelebi mi sorusu geldi.