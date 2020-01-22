Ebru Polat göğüs dekoltesi ve süper minisiyle olay oldu

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkat çeken Ebru Polat, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Zaman zaman sosyal medyada hesabından yaptığı danslarla olay olan Polat bu sefer de göğüs dekolteli süper minili bir elbise giydi. Aynı zamanda transparan da olan elbisesiyle cesur pozlar veren Polat olay oldu.

Polat'ın "Bana güzel bir şey söyle... Mesela seviyorum de" yorumuyla paylaştığı poz hayranlarını mest etti. Polat'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Polat ayna karşısında poz vermeye çalışırken ise çalan müzikte yerinde duramadı ve 'dans edesim var' notuyla bir paylaşım daha yaptı.



