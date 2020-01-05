Ebru Polat Hadise'ye paylaştığı fotoğrafla destek verdi!

Şarkıcı Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Hadise, "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazdı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter mesajında bir de Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü paylaştı.



"HADİSE YANINDAYIZ"



Instagram hesabından mayolu bir pozunu paylaşan Ebru Polat ise Hadise'ye destek verdi. Polat paylaşımında, "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine, milletten sana ne. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene" notunu yazdı.



