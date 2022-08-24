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Ebru Polat'ın bacak dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! Ünlü isimden cüretkar paylaşım

24.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak parlak bikinili pozlarıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan isim, bu defa bacak dekolteli fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi.

Ebru Polat'ın bacak dekolteli pozları sosyal medyayı salladı! Ünlü isimden cüretkar paylaşım

Ünlü şarkıcı Ebru Polat cüretkar pozlarıyla sosyal medyada çokça dikkat çekiyor. Son olarak bikinili pozuyla paylaşımda bulunan Polat, fit vücuduyla dikkat çekmişti. Ünlü isimden bu kez beyaz giysili bir paylaşım geldi.

EBRU POLAT'IN BACAK DEKOLTELİ PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

Sosyal medyada 4 milyona yakın takipçiye sahip olan Ebru Polat, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Son olarak parlak bikinisiyle poz veren ünlü şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Bir takipçisinden ise Polat'ın paylaşımına "Sevgilin biz erkeklerden seni kıskanmıyor mu?" yorumu gelmişti.

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Polat, bu kez beyaz ve bacak dekolteli kıyafetiyle cüretkar bir poz verdi. Ünlü ismin fitliği ise dikkat çekti.

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İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Ebru Polat
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